Svoboda (ČSSD): Našim úředníkům není osud sociálně slabých lhostejný

Kromě oblečení přinesli úředníci ze svých domácností také například hračky, batohy, deky, skleničky, hrnce, ale i drobné elektrospotřebiče jako je třeba funkční radiomagnetofon. Někdo dokonce do sbírky věnoval zachovalý norkový kožich.

„Příjemně mne překvapilo, kolik toho lidé přinesli. Odhaduji, že se s naší dodávkou budeme muset otočit tak pětkrát, než to všechno odvezeme,“ poznamenal ředitel Oblastní charity Liberec František Sehoř. „Oblečení je obecně považováno za něco, co každý člověk má. Žijí ale mezi námi lidé, kteří mají vyšší spotřebu šatstva, a nemají dost peněz na to, aby si mohli další oblečení koupit. Jsme moc rádi, že se sbírka na úřadě koná. Pomůže mnoha lidem v nouzi,“ dodal.

Oblečení a další věci poputují například k bezdomovcům, klientům sociálních služeb, matkám v azylových domech, ale také třeba k vězňům, kteří po odpykání trestu jdou na svobodu. Roztříděné oblečení budou pracovníci charity vydávat v Charitním šatníku v Liberci na základě poukázky podepsané sociálními pracovníky. „Tak budeme mít zdokumentované, komu jsme oblečení vydali. Nemůže se tedy stát, že by si někdo pro šatstvo přišel víckrát a třeba je dál prodával,“ zdůraznil ředitel František Sehoř.

Mgr. Pavel Svoboda ČSSD



Jak doplnil, do Charitního šatníku se dostávají i oděvy z bílých kontejnerů na textil firmy Dymatex. Sociálně slabým tak může pomoci každý, kdo sem vloží své starší nepotřebné oblečení. „Potřebovali bychom více teplého pánského ošacení,“ upřesnil.

Sbírka Dejte věcem druhou šanci, vyhlášená pouze pro zaměstnance Krajského úřadu Libereckého kraje, se poprvé uskutečnila v roce 2015. Každého půl roku putuje její výtěžek k jiné charitativní organizaci v Libereckém kraji. Příště proběhne na jaře roku 2019.

„Sbírku opakujeme každého půl roku, a přitom zájem o ni neklesá. Pokaždé shromáždíme desítky až stovky pytlů se starším oblečením a potřebami pro domácnost. Těší mne, že našim úředníkům není lhostejný osud sociálně slabých a že jim chtějí pomoci,“ uzavřel náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Pavel Svoboda.

