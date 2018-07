Svoboda (KDU-ČSL): Evropa chce slyšet váš názor

29.07.2018 14:46

V reakci na mé nedávné upozornění na veřejnou konzultaci Evropské komise ke střídání letního a zimního času mi jeden člověk napsal, že je to poprvé, co se někdo zajímá o jeho názor. Naštěstí to není pravda, alespoň pokud jde o Evropskou unii. O veřejných konzultacích Evropské komise se jenom prostě neví.