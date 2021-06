Svoboda (ODS): Jsem přesvědčen, že to je špatné řešení

reklama

Děkuji za slovo. Já jsem jistě člověk, který má zkušenosti se zahraničními nemocnými veliké, protože jsem z nemocnice, která se tím významně zabývá a řada úrazů, traumat i jiných onemocnění přichází k nám do nemocnice. My tady chceme řešit něco, co skutečně tak trochu existuje. Ale řešíme to úplně chybným způsobem. V celém světě, když jste někde pojištěn a stane se vám to, že si na těch lyžích v té Francii zlomíte nohu, tak vás odvezou do nemocnice a tam vás donutí zaplatit kauci s tím, že pokud to proplatí pojišťovna, celé se vám to vrátí.

My to řešíme tak, že chceme vytvořit monopol, který bude diktovat cenu a který bude ve všech... Tak, jak to říkal kolega Žáček, můj návrh prošel vývojem. Na začátku jsem byl jiného názoru a teď jsem naprosto přesvědčen, že to je chybný krok, že to je špatné řešení. Že to máme řešit tak, že ta nemocnice má oprávnění v případě neznalosti toho pojistitele vybrat zálohu a pak to všechno pokračuje normálně. To si myslím, že je správné řešení.

A těch studentů se to týká mimořádně. Oni si tu samozřejmě nechtějí lámat nohy a chtějí tu studovat, ale sem tam si ji zlomí. A jsou ze světa, který je připraven na to, že zdravotnictví něco stojí a jsou ochotni to akceptovat a také vyžadují, aby měli možnost výběru, kterou mají na celém světě.

