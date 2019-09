Svoboda (ODS): Při současné koncepci ty peníze prostě neseženete

Dámy a pánové,

v návaznosti na svého předřečníka říkám, že také mám celoživotní zkušenosti se zdravotnictvím a pravděpodobně největší z vás všech. Jsem po třetí generaci z lékařské rodiny, dělám tu profesi více než 50 let a je málo, co bych neviděl za tu dobu, a proto říkám zcela zásadně: Povídání o tom, jestli máme peněz dost, nebo málo, jak je kdo zaplacen, je správné; jistě ti lidé mají mít peněz víc, ale dojít k tomu můžeme jenom tím, že změníme koncepci toho zdravotnictví. V současné době při současné koncepci ty peníze prostě neseženete. Každý rok budete muset dělat tu hru, když neuděláte zákon, o rozdělení prostředků a nezměníte-li systém, peníze ve zdravotnictví nikdy nebudou stačit na platy, přístroje a ta změna koncepce musí být zásadní.

A pak musím ještě říct, je to zvláštní, prostřednictvím pana předsedajícího musím oslovit pana předsedajícího, protože řekl něco, s čím já se nemohu srovnat po těch více než 50 letech lékařské praxe. On řekl, že pracoviště, které z důvodu prospěchu léčilo tu pacientku hůře, léčilo ji špatně a ta pacientka tím byla poškozena. S plnou vážností toho, co vím o zdravotnictví, říkám, že takovéto případy se nejenom že nestávají, ale nestanou. Prostě v naší profesi to možné není. Kdo to říká, lže, uráží nás všechny, vytváří poplašnou zprávu a je to fakt, se kterým já se nemohu vyrovnat, a se vší silou tady protestuji proti tomu (upozornění na čas), aby někdo něco takového na půdě Sněmovny říkal!

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Vojtěch: Nevytvářejme dojem krize, říkejme si věci, jak jsou Ministryně Dostálová: Vyjednali jsme přesun části evropských prostředků na podporu zdravotnictví Svoboda (ODS): Systém zdravotnictví je z hlediska financování a fungování neudržitelný Svoboda (ODS): Každý by měl mít praktického lékaře, u kterého by základní dokumentace existovala

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV