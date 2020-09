Svobodní: Počet lidí, pracujících pro stát, se zvyšuje

reklama

Počet lidí pracující pro stát se zvyšuje, zatěžuje to rozpočet a zvyšuje to zadlužení státu, rozumějte nás, kteří ty dluhy nakonec budeme platit. Co přesně rozumíte pojmem „pracovat pro stát“? Je to práce pro práci ve smyslu Murphyho zákonů?

Dá se taková činnost pak nazvat prací, pokud připomíná přehazování písku lopatou z hromady na hromadu, ráno tam a večer zpět, bez užitku pro kohokoli? Nebo by práce pro stát měla být především prací pro lidi, kteří v něm žijí? Pro lidi, kteří by se dobrovolně rozhodli, že od státu služby, co jim nabízí, chtějí, nebo nechtějí, podle jejich ceny, kvality, přístupu státních zaměstnanců. Pro lidi, kteří by měli volbu.

Jako Svobodní prosazujeme malý stát, který by nenutil lidi kupovat si u něj služby, které nechtějí. Stát, který by umožnil konkurenci u většiny služeb, které poskytuje. Stát, který by pokytoval jen to, co po něm my, občané, skutečně chceme. Stát, který by nás díky tomu stál méně, a ušetřené peníze z výplaty nebo zisku podnikání bychom utratili, investovali či ušetřili podle svých představ.

