Svobodní: Zrušme ten nesmysl investičních pobídek

Stát přestal zahraničním filmařům vyplácet pobídky uprostřed roku, protože vyčerpal rozpočet na letošní rok ZDE. Fond chce rozpočet navýšit zhruba na dvojnásobek.

Investiční pobídky jsou jeden z ekonomických nesmyslů, na který upozorňujeme snad po celou dobu existence naší strany. Stát neustále argumentuje, že to dělají v zahraničí, tak musíme i my. Nemusíme. Fakt nemusíme. Prostě by se u nás točilo méně filmů.

Stát také argumentuje multiplikačním efektem. Půl miliardy pobídek za letošní rok přineslo 5 miliard investicí. Jenže - slovy Frédérica Bastiata - to je to, co je vidět. Co už ale není vidět, o kolik jsme přišli. Stát někomu tu půl miliardu musel vzít. Soukromý sektor tedy realizoval méně investic. A s přihlédnutím k předpokladu, že trh alokuje investice efektivněji než stát, dojdeme k závěru, že "demultiplikováno" bylo více než 5 miliard.

Ostatně, kdyby to bylo tak jednoduché a daly se multiplikovat peníze investičními pobídkami, proč do nich dáváme jen půl miliardy? Proč ne 10 miliard, nebo 100 miliard. To by se u nás točily všechny filmy světa a byli bychom za vodou. Nebo ne?

Zrušme ten nesmysl investičních pobídek. Ve filmovém průmyslu i všude jinde. A o ušetřené peníze snižme daně, nebo zadlužování.

