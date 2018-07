TOP 09: Co vás trápí chceme slyšet přímo od vás

21.07.2018 14:34

Co trápí občany našich jihočeských měst a obcí vyrazili naši kandidáti do podzimních komunálních voleb zjišťovat přímo k vám domů. V Táboře i Českém Krumlově navíc místní členové TOP 09 door to door kampaň doplnili o elektronický dotazník.