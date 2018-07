Palermo, nemehla. Ministři bez vysoké školy mají evidentně výhodu. Opozice peprně glosuje konec ministra Krčála

Rozhodnutí Petra Krčála (ČSSD) odejít z čela Ministerstva práce a sociálních věcí ocenili předseda komunistů Vojtěch Filip i šéf sněmovního klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Místopředseda ČSSD Martin Netolický ČTK řekl, že Krčál situaci vyřešil do 24 hodin od chvíle, kdy se objevilo první podezření z plagiátorství. Je to podle něj znak toho, že Krčál se snaží zlepšit politickou kulturu v ČR.

Předseda SPD Tomio Okamura má Krčálův odchod za neuvěřitelnou blamáž práce premiéra Andreje Babiše (ANO), není podle něj schopen sestavit odborný kabinet.

„Jsou lidé, kteří odstupují ze svých funkcí při pouhém podezření, a jsou lidé, kteří neustále tvrdí, že všechno je kampaň a že to je na ně nastrčeno,“ konstatoval předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Za větší problém než personálie považuje to, že se vláda opírá o hlasy KSČM.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec

„Je to rozhodnutí, které je odpovědné vůči vládě i vůči sociální demokracii, aby nepoškozoval vlastní politickou stranu,“ uvedl Filip v České televizi. Dodal, že rozhodnutí považuje za „včasné“.

Předseda SPD Okamura změnu označil za neuvěřitelnou Babišovu blamáž. „Další ministr jeho vlády po několika dnech rezignoval pro podvody a nekompetentnost. To je ta vláda odborníků, kterou sliboval Andrej Babiš? Zklamal na celé čáře, nemá odborníky, není schopen vést Českou republiku, ani domluvit složení vlády,“ uvedl.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

Mgr. Bc. Petr Krčál ČSSD



ministr práce a sociálních věcí

Kalousek ocenil styl, se kterým se Krčál k situaci postavil. „Dlužno uznat, že Petr Krčál vystoupil důstojně. Přeji mu hodně štěstí a úspěchů v dalším životě,“ komentoval Krčálův odchod na Twitteru.

Politici na sociálních sítích po oznámení Krčálova konce v čele Ministerstva práce a sociálních věcí současně ironicky spekulují o vhodnosti vysokoškolského studia pro vykonávání této funkce. Stejně jako bývalá ministryně Taťána Malá (za ANO) dnes Krčál oznámil rezignaci kvůli podezření z plagiátorství. „Ukazuje se, že v této vládě mají ministři bez vysoké školy evidentně výhodu,“ poznamenal na sociálních sítích předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec

„Nejjednodušší by bylo absolventy vysokých škol do vlády vůbec nepouštět. Na plnění příkazů Andreje Babiše stejně žádné vzdělání potřeba není a ušetřili bychom si blamáž s opisováním,“ uvedl kandidát do Senátu a neúspěšný uchazeč o funkci prezidenta Marek Hilšer.

Ozval se také předseda Pirátů Ivan Bartoš. Prý už si ani nestíhá aktualizovat tabulku ministrů, protože jejich vládní život není moc dlouhý.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec

„Za mě ten problém ukazuje na hlubší nesrovnalosti v oblasti vysokého školství, absolventské práce evidentně byly v minulosti zpracovávány různým způsobem,“ myslí si Netolický. Akreditační komise či Ministerstvo školství by se měly podle něj zabývat tím, jak sjednotit standard kvality prací.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. ČSSD



hejtman

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR

Do Babiše si kvůli další obměně ve vládě rýpl také poslanec hnutí Starostové a nezávislí Jan Farský. Takřka třičtvrtě roku jsme podle Farského čekali na vládu, a když už ji máme, má kabinet od počátku problémy. „Povzdechnutí na závěr. Hlavně že už to není Palermo a vládnou nám odborníci, ne nemehla,“ sdělil serveru Novinky.cz.

Mgr. Jan Farský SLK



poslanec

Za dobré řešení považuje Netolický i jméno možné Krčálovy nástupkyně Jany Maláčové. „Byla ředitelkou odboru rodinné politiky a problematiku zná velmi detailně,“ uvedl. Může tak podle něj navázat okamžitě.

