Šéf TOP 09 Pospíšil se zastal Babiše ve věci přijímání uprchlíků. Opravdu

V první řadě Jiřího Pospíšila zaskočilo, že vládě byla vyjádřena důvěra teprve před pár dny a už se mění její druhý ministr. Napřed exministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a včera Petr Krčál (ČSSD). „Opravdu v tomto směru je vláda Andreje Babiše unikátní,“ poznamenal ironicky host s tím, že si nepamatuje jinou vládu, ve které by se takto rychle po zrodu kabinetu odehrály dvě změny. Svědčí to prý o jisté personální slabosti kabinetu Andreje Babiše.

Jemu osobně ale ještě více vadí, že Babišův kabinet znovu vtáhl do podílu na moci komunisty. „Andrej Babiš chtěl být za každou cenu premiérem, jasně to deklaroval a výsledek toho je, že třicet let po revoluci znovu máme komunisty u moci. Oni budou tu vládu ovlivňovat, oni jí nevyjádřili podporu z nějakého altruismu, oni za to budou něco chtít,“ zlobil se Pospíšil. „Jako bychom zapomněli na naši komunistickou minulost,“ kroutil host hlavou nespokojeně.

Pár slov padlo i k uprchlické krizi. „Já jsem přesvědčený, že máme v České republice dát azyl tomu, kdo o něj v ČR požádá, a především, kdo splní zákonné podmínky,“ zdůraznil Pospíšil s tím, že nemá smysl dovážet do Česka uprchlíky, kteří nestojí o azyl v naší zemi. Můžeme prý Itálii nabídnout jinou pomoc.

Stranou pozornosti Jiřího Pospíšila nezůstala ani poměrně neveselá situace TOP 09, která se podle předvolebních průzkumů pohybuje pod hranicí počtu hlasů nutných pro vstup do Sněmovny. Pospíšil přesto věří, že se TOP 09 opět zvedne, ale během prvního roku nelze čekat zázraky. Jistý posun v preferencích si prý Pospíšil slibuje od spolupráce s hnutím Starostové a nezávislí (STAN) s podporou KDU-ČSL.

Pospíšil věří, že TOP 09 a STAN v Praze uspějí, a až se tak stane, Pospíšil se prý bude angažovat v pražské politice. V takovém případě by Pospíšil znovu nekandidoval na post europoslance. Jistou naději vidí také v tom, že dochází ke generační obměně ve straně.

autor: mp