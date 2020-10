TOP 09: Historicky nejlepší výsledek ve volbách do Senátu

reklama

Doposud největším úspěchem TOP 09 byl zisk pěti mandátů v roce 2018 a 2016. Po krajských volbách, které ukázaly úspěšnost a důležitost spojování středopravicových stran tento trend potvrzují i volby do Senátu.

„Chtěla bych velice poděkovat všem voličům, kteří přišli i k druhému kolu senátních voleb. Jsem velmi ráda, že mohu poděkovat za náš historicky nejlepší výsledek ve volbách do Senátu. Voliči ocenili, že jsme se dokázali spojit a netříštili jsme síly. Považuji to za jasný signál smysluplnosti spojování demokratických sil i do budoucna. Udělám vše pro to, aby tato spolupráce pokračovala,“ říká Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09.

„Senát je v současném politickém systému zásadní. Hlídá vládu, ústavnost a nedovolí, aby se ohýbaly nejdůležitější principy demokracie jen podle přání Andreje Babiše. Dobrou zprávou je, že nově zvolení senátoři jsou jasnou zárukou toho, že Senát bude tuto roli naplňovat i nadále. Chtěl bych všem novým senátorům a senátorkám pogratulovat a těším se na spolupráci s nimi,“ říká senátor a první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin.

„Jsem vděčný každému, kdo do druhého kola přišel. S velkou pokorou děkuji a chci vzkázat všem voličům jiných kandidátů, že jsem společný senátor pro všechny ze Znojemska. Ještě dnes na svém webu otevřu možnost pro odběr zpráv, které chci do regionu zasílat. Potřebujeme víc informací o tom, co se děje. Chci s vámi komunikovat napřímo. A o jednu věc chci právě teď požádat. Buďte na sebe opatrní. Přeplněné nemocnice je to, co nám hrozí a nikdo je nechce. Musíme teď omezit šíření viru. To je naše nejbližší mise. Chovejte se, prosím, odpovědně ke svému okolí,“ říká nově zvolený senátor za obvod Znojmo a člen TOP 09 Tomáš Třetina.

„Velice děkuji za obrovskou podporu, které se mi v posledních týdnech dostalo. Děkuji svému týmu, rodině i spolupracovníkům ve škole. Pevně věřím, že nezklamu Vaši důvěru a že se nám společně podaří dokázat, že i na politika muže být naše společnost hrdá,“ říká nově zvolený senátor za obvod Rychnov nad Kněžnou a člen TOP 09 Jan Grulich.

Seznam nově zvolených senátorů TOP 09

Lumír Aschenbrenner (obvod č. 9 Plzeň-město)

David Smoljak (obvod č. 24. Praha 9)

Miroslava Němcová (obvod č. 27 Praha 1)

Jan Holásek (obvod č. 45 Hradec Králové)

Jan Grulich (obvod č. 48 Rychnov nad Kněžnou)

Tomáš Třetina (obvod č. 54 Znojmo)

Roman Kraus (obvod č. 60 Brno-město)

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Tomáš Czernin TOP 09



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky PhDr. Tomáš Grulich



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senát, přehlídka tragických minorit. Už to zruště, zní po dalších ignorovaných volbách Výsledky druhého kola voleb do Senátu ODS: Posílili jsme senátorský klub ODS a zachováme demokratickou většinu v Senátu ČSSD ztratí po senátních volbách miliony, polepší si hlavně STAN

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.