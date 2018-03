TOP 09: Týrání zvířat musí skončit, navrhujeme zpřísnit sankce

Pachatelé trestného činu týrání zvířat by měli být nově přísněji postihováni. Novelu trestního zákoníku, která zvyšuje sankce za týrání zvířat, představila TOP 09.

Nově bude možné přísněji stíhat majitele a provozovatele takzvaných množíren, kteří v nevyhovujících podmínkách rozmnožují pro zisk větší množství psů nebo koček.

Trestný čin týrání zvířat dnešní justice postihuje maximálně podmíněným trestem. Pachatelé násilí na zvířatech tak většinou přísnějšímu trestu uniknou, ačkoli je možné uložit trest odnětí svobody. „Běžně se stává, že člověku, který utýral psa k smrti nebo jej velmi vážně zranil, uloží soud maximálně podmíněný trest nebo pokutu. V novele trestního zákoníku proto navrhujeme, aby se zvýšily maximální tresty za týrání zvířat a pachatelům těch nejhorších činů mohly soudy uložit i trest odnětí svobody, a to až na osm let,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Případy týrání zvířat, které se často šíří po sociálních sítích, ukazují, že dnešní právní úprava je nedostačující. Zvíře není věc a my chceme, aby tresty odpovídaly závažnosti jednání agresorů,“ řekl Jiří Pospíšil. Nově by tak mohly soudy ukládat přísnější nepodmíněné sankce, jelikož podmíněné potrestání jde uložit ve většině případů pouze u odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta.

Novinkou v trestním zákoníku má být podle TOP 09 také právní úprava, která do právního řádu ČR vnese pojem množírna, a tím umožní přísněji trestat a postihovat majitele a provozovatele takzvaných množíren, kde jsou zvířata chována v naprosto nevyhovujících podmínkách. „Pokud někdo chová zvířata, musí jim zajistit adekvátní podmínky a péči. Nechceme, aby bylo možné vydělávat na utrpení zvířat. V novele zákona navrhneme novou skutkovou podstatu trestného činu, která jasně definuje, co zákon rozumí pojmem ‚množírna‘ a postihne ty, kteří týrají zvířata za účelem zisku,“ řekla Petra Vojtíšková, předsedkyně expertní komise TOP 09 na ochranu zvířat a místopředsedkyně neziskové organizace Home4Pets.

Jednou z překážek, která brání řádnému stíhání a vyšetření případů týrání zvířat, je také bagatelizování spáchaných činů. „Praxe ukazuje, že by bylo vhodné, aby na policii vznik speciální útvar, který by byl zaměřen na stíhání trestných činů týrání zvířat. Podobně by mělo dojít k vytvoření specializovaných trestních senátů u jednotlivých soudů,“ uvedl advokát Robert Plicka, který se zabývá případy týrání zvířat a spolupracuje s expertní skupinou TOP 09 na ochranu zvířat.

„Vyspělá společnost se pozná také podle toho, že velmi dbá na ochranu přírody a také zvířat. Neměli bychom myslet jen na vlastní prospěch, ale být těmi, kteří chrání a bojují proti bezohlednosti,“ dodal předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



autor: PV