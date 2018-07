TOP 09 má dalšího kandidáta do Senátu

Před svým nástupem do komunální politiky pracoval v různých manažerských postech, nejdříve v ŽDB Bohumín, pak ve společnosti Bonatrans Group a.s. Má proto dlouhodobé praktické zkušenosti v oblasti řízení, a to jak ekonomiky, tak i lidských zdrojů. "Chci především využít své dlouholeté zkušenosti jak z praxe, tak i z komunální politiky a následně je promítnout do práce v Senátu," řekl L. Sitko a dodal, co by rád jako senátor zlepšil, "jedná se zejména o prosperitu a důstojný život občanů všech věkových kategorií v našich městech a obcích."

Kandidát L. Sitko cestu spatřuje v růstu a další podpoře vzdělanosti, rozšiřování volnočasových aktivit občanů, snížení a zjednodušení administrativy pro drobné podnikatelé a vytváření příznivých podmínek pro vstupování investorů do tohoto regionu.

Chce se rovněž zaměřit na hospodárnost, efektivitu a účelnost vynakládaných finančních prostředků zejména v oblasti sociálních dávek. Dále preferuje vyrovnané hospodaření na všech úrovních, srozumitelnost a přístupnost veřejné správy.

autor: PV