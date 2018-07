Pospíšil (TOP 09): Praha není v dobré kondici a potřebuje skutečný tým odborníků

Volební koalice TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí pro volby do pražského zastupitelstva odevzdala kandidátku naplněnou jmény zkušených komunálních politiků a odborníků. Zároveň tím dnes definitivně stvrdila spolupráci s dalšími demokratickými stranami – kromě lidovců se tak na kandidátce představí zástupci Demokratů Jana Kasla a Liberálně ekologické strany (LES).

„Praha není v dobré kondici a potřebuje skutečný tým odborníků, kteří ji budou profesionálně spravovat. Věřím, že řadu takových odborníků máme na kandidátce. Ať už jde například o architekta Petra Hlaváčka, ředitele festivalu Pražské jaro Romana Bělora nebo zkušené starosty městských částí,” říká kandidát na primátora Jiří Pospíšil (TOP 09).

Naléhavost profesionálního vedení města se v plné síle ukazuje právě v posledních dnech, kdy v Praze kvůli nesystematicky naplánovaným opravám komunikací kolabuje doprava. „Řešení dopravní situace je pro nás skutečnou prioritou a máme zcela konkrétní řešení. Chceme ustanovit městského organizátora oprav, který bude plánovat opravy na základě odbornosti, nikoli na základě politických vrtochů. Rádi bychom také zavedli legislativní úpravy, díky kterým se budou silnice, tam, kde to jen trochu jde, opravovat i přes noc,” říká Pospíšil a dodává: „Lepší plánování údržby je jen jedním z cílů, které jsme si vytyčili. Pro Prahu je zásadní dokončit stavbu okruhu. Naši odborníci se také shodli, že je nezbytné zřídit jeden stavební úřad pro velké stavby, což urychlí jejich povolování.”

Těchto zásadních změn lze podle Pospíšila dosáhnout jedině díky intenzivní spolupráci napříč zastupitelstvem. „Proto považuji za důležité propojení demokratických stran v rámci společné kandidátky Spojené síly pro Prahu,“ uzavírá.

Další změnou, kterou Spojené síly pro Prahu navrhují, je zřízení tzv. protikorupčního ombudsmana. „Prahu musíme zbavit klientelismu. K tomu je nutné umožnit veřejnosti kontrolovat chod města a jeho firem a důsledně dodržovat povinnosti veřejných institucí poskytovat informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. V uplynulém období město prohrálo řadu soudních sporů, kdy zcela zbytečně zatajovala veřejnosti informace. To je nepřípustné,” prohlašuje Hana Kordová Marvanová, lídr kandidátky za STAN. „Protikorupční ombudsman by z pozice zástupce majoritního akcionáře městských firem zajistil poskytnutí požadovaných informací. Měl by se také zabývat podněty veřejnosti, které upozorní na možné korupční jednání,“ uzavírá Marvanová (STAN).

