Chroust (TOP 09): Kolik pravd znáš, tolikrát jsi člověkem?

Co mají tyto snahy společného? Zanést do vědomí lidí dva pohledy, kde jeden z nich je v rozporu s tím druhým, a ty, milý a obyčejný občane, si s tím vůbec nelámej hlavu. Vyber si ten pohled, co ti je příjemnější, a to bez ohledu na to, jestli je pravdivý.

Celá věc je ještě o to komplikovanější, že mnohé tyto zprávy neříkají vyloženě čemu máme věřit, ale naopak čemu nevěřit. Tak raději nebudeme věřit ničemu.

Ruská propaganda šíří desítky a stovky zaručených zpráv o tom, jak spadlo letadlo MH17 nad Ukrajinou, ačkoliv mezinárodní tým vyšetřovatelů ukázal jasně prstem na Rusko. A zelení mužíčci na Krymu jsou jen domobrana, ačkoliv jejich uniforma byla naprosto totožná s nejmodernějším vybavením Ruské federace a tajné služby na to dost hlasitě upozorňovaly.

Nejvíc tragické ale na celé té věci je, že se lidé kteří tyto alternativní fakta šíří, dostávají do oficiálních médií jako rovnocenní odborníci. O to víc jsou slyšet jejich mýty – své o tom jistě může říkat třeba Nigel Farege, který svou lživou kampaní velmi ovlivnil Brexit. Ale nemusíme chodit tak daleko, porozhlédněme se každý sám v naší zemi a najdeme podobných lidí víc než dost. Narážím na nedávný rozhovor mezi profesorem Igorem Lukešem a Ladislavem Jaklem, kde podle všeho druhy jmenovaný používal zdatně fake news v přímém přenosu a to pana profesora Lukeše značně rozohnilo. Dalším příkladem je nikdy nekončící nadávání na EU, jak rozhodují proti nám, jak za všechno neštěstí světa muže Merkelová, Tusk, nebo snad dokonce i naši vlastní europoslanci.

Mnohé fámy jsou sice ihned vyvrácené, ale to už je mezitím velká část médií ale i politiků pustila do světa. Účel byl tím splněn a myška nejistoty a pochybností už v nás hlodá. Tak co s tím?

Zkusme si každý sám v sobě najít odpověď, a když budete chtít, podělte se o ni i do komentářů. Jinak vám přeji hezké léto!

MARTIN CHROUST, TOP 09 LIBEREC

