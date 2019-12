Tichý (STAN): Povinné čipování psů odchyt neusnadní

Všímaví občané, kteří vidí toulavého psa, volají buď starostovi, nebo přímo policii ČR, která psa odchytne, předá jej starostovi. Co se psem? Pokud je klidný a vychovaný, pak je možné jej ubytovat na přechodnou dobu do nějakého obecního kotce a pátrat po majiteli. Někdy se stane, že vlivem chvilkové nepozornosti pes uteče, majitel to záhy zjistí a do hodiny je situace vyřešena. Horší jsou případy, kdy jde o opravdu toulavého psa, který je nalezen několik kilometrů od svého domova. V takovém případě je pes umístěn do útulku, za který obec platí nemalé částky.

Od 1. ledna 2020 bude na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. povinnost označovat psy mikročipem. Povinnost čipování je podle mě výborný nápad, jak problematiku zaběhnutých psů vyřešit. U nalezení očipovaného psa je zároveň větší pravděpodobnost, že pes absolvoval všechna potřebná očkování, zejména proti vzteklině. V ideálním případě by starostovi stačilo zavolat odchytovou službu, která čip identifikuje a pes by se mohl vrátit majiteli. Dlužno dodat, že tato služba je zpoplatněná. Tímto by se rozhodně snížil počet volně pobíhajících psů.

Problém je ale v tom, že zatím neexistuje centrální registr psů. Každá obec si může povinnost evidence stanovit vlastní vyhláškou, o centrální evidenci se teprve jedná. V praxi narazíme na překážku, že pes sice bude mít čip, ale majitele přesto nedohledáme. V tom vidím velký problém. K čemu bude sloužit čipování psů, když se z čipu na toulavém psu nic nedozvím?

Michal Tichý, starosta Senice na Hané

