Tluchoř (ODS): Nenechme, aby nás Letná ještě víc rozdělila

V žádné zemi, ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické neexistuje, aby patnáctileté děti určovaly, kdo má být prezidentem nebo předsedou vlády.

To každopádně platí. Ale docela často se stává, že ta vysmívaná ulice rozhodne o tom, kdo už tím předsedou být nemá.

Je to dobře, nebo špatně?

Ulice, dav, náměstí z principu nemůže nabízet alternativu, nemůže se sjednotit na pozitivním programu.

Může se maximálně shodnout na nějakém nejmenším společném minimu, negativním minimu.

Pro nás konzervativní individualisty sebou taková demonstrace nese spoustu složitostí.

- Já tam prostě nechci stát vedle Jitky Čvančarové, Jirky Pospíšila, Mirky Němcové,

- Já prostě nechci poslouchat posté dokola stejné řeči Davida Kollera, jen stále s novými a novými adresáty. Nebo se bát, že na závěr demonstrace českou hymnu zazpívá Richard Krajčo.

- Já prostě nebudu nikdy podporovat pana Mináře a jeho volební koalici nejnovější levice, a už vůbec ne jeho donátory.

- Já, když budu za něco demonstrovat, tak nad sebou nechci nechat vlát prapor Evropské unie. Nemá nic společného s návratem do Evropy, po kterém jsem toužil a který si tak užívám.

- Já jednoduše nebudu demonstrovat proti paní Benešové. Skoro se vším, co kdy v životě řekla, zásadně nesouhlasím, ale to je politika. Nevidím jí ale jako člověka, který by nějak ohrožoval demokratické principy fungování téhle země.

- Já absolutně odmítám hájit prokurátorské trio Zeman-Bradáčová-Ištván. Všichni tři musí pryč. Je neuvěřitelným paradoxem, skoro jako z havlových her, že máme hájit ty, kteří dnešní stav zavinili.

Přese tohle všecko ale musím něco říct. Myslím, že to celé může mít smysl.

Už jen tím, že to dá najevo koaličnímu partnerovi, že koalice se zločincem může mou stranu poslat do věčných lovišť. Skoro tím ani nemyslím sociální demokraty, ti by opravdu mohli v předčasných volbách padnout pod hladinu. Ale hlavně komunisty a SPD. Ti za dnešního Andreje draze platí a odpovídající výnosy tam moc nevidím.

A co teprve voliči. Nesouhlasím s konstrukcí, že demonstrace Andreje posilují. Proč o nich nereferuje Mladá fronta a Lidovky? Možná přišlo o pár skalních babišovců k eurovolbám víc, ale pro parlamentní volby mu to nepřinese ani jeden hlas. ALE, vzpomínám si na ty skalní bolševiky v roce 1989. Třeba se i dneska před sousedem začnou trochu stydět za to, koho to vlastně pořád volí.

Petr Tluchoř ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jsem absolutním a možná až militantním zastáncem zastupitelské demokracie.

ALE, hlasování není dogma. Žádným počtem hlasů se Andrej nikdy nevylže ze zločinecké party Mrázek – Hříbal - Krejčíř.

NSDAP Adolfa Hitlera měla svého času 3.900.000 členů a získala ve volbách hlasy 17.277.000 německých voličů. Ti, kdo proti němu tehdy protestovali, jsou hrdinové, ne popírači svobodné demokratické volby.

Děti se mě ptají, proč tam jsou ty lidi? Ale my přeci taky Babiše nechceme, tak proč tam nejsme?

Tak hlasitě říkám:

Nechci, aby předsedou vlády mojí České republiky byl Andrej Babiš, STBák, zločinec, dnes nejviditelnější figura organizovaného zločinu v téhle zemi. Nechci to a chci to dát najevo.

Každý ale máme svůj pohled na svět a je to tak správně.

Nenechme, aby nás Letná ještě víc rozdělila.

Psali jsme: Tluchoř (ODS): Vazba mezi nulovou tolerancí k alkoholu a počtem a následky dopravních nehod neexistuje Vzpomínáte na Petra Tluchoře z ODS? Teď promluvil o Babišovi, figuře organizovaného zločinu Tluchoř (ODS): Andrej to na miskách mých vah rozhodně nevyhrává Jsem zklamaný. Petr Tluchoř promluvil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV