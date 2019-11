Třešňák (Piráti): Vyšší ceny elektrické energie se mohou promítnout do ceny za dopravu

Pěkné dopoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážení kolegové. Protože pan ministr teď shrnul jednotlivé pozměňovací návrhy, nerad bych se vracel k těm, které řeší složení Rady Modernizačního fondu, proto bych prošel pouze dva pozměňovací návrhy, u kterých bych vás rád požádal o podporu. Jedná se konkrétně pozměňovací návrh pod označením B2, který umožní z výnosu z emisních povolenek podpořit bezemisní trakční dopravu, která je v současné době znevýhodněna, a není tak vlastně naplňována státní energetická koncepce z roku 2015, protože ropná paliva v dopravě stále rostou, zatímco podíl elektrické trakce stagnuje, případně mírně klesá. Výrobci elektřiny totiž spadají do oblasti EU ETS a spotřebitelé paliv nikoliv, a to ve svém důsledku zdražuje cenu silové elektrické energie. Dopravcům totiž za současného stavu nezbývá než vyšší cenu elektrické energie promítnout do ceny za dopravu a tím demotivovat cestující a přepravce od zájmu o energeticky a ekologicky výhodnou dopravu s elektrickou trakcí. To potom vede i ke změně přepravního trhu směrem k uhlovodíkovým palivům a diskriminaci elektrické trakce vůči spalovacím motorům. Vlastně tento pozměňovací návrh předkládáme i v zájmu vlády, aby měla nástroj, jak účinně naplnit jeden z cílů státní energetické koncepce.

Další návrh - návrh B4. Tento pozměňovací návrh umožní zvýhodnit podporu právě regionů a lokalit nejvíce postižených těžbou a spalováním uhlí v rámci projektů čerpajících finance z Modernizačního fondu. Ačkoliv můžete namítnout, že emise a obzvlášť oxid uhličitý nezná hranic krajů, tak dopady těžby a spalování uhlí mají největší dopad právě v těch konkrétních regionech a nelze se pak divit tomu souhrnnému označení strukturálně postižené, protože dopady dlouhodobé těžby se v těch regionech projevily nejen na životním prostředí, ale i na dalších sociálních a ekonomických problémech jejich obyvatel.

Dále v tomto identickém pozměňovacím návrhu řešíme jednu absurditu, tedy vládní novela vlastně totiž v principu umožňuje z Modernizačního fondu financovat i investice do spaloven odpadů, a zároveň rozšiřujeme účel využití prostředků Modernizačního fondu, například aby jej bylo možné využít i pro investice do elektrické kolejové dopravy, čímž se vlastně chceme přiblížit i tomu původnímu záměru evropské směrnice, a proto jsem rád, že i část tohoto pozměňovacího návrhu, hlavně týkající se uhelných regionů, promítl do svého návrhu i pan poslanec Schiller, ačkoliv ne v takovém rozsahu, a vzhledem i ke slovům podpory pana ministra doufám, že ta podpora uhelných regionů tím pádem napříč politickým spektrem bude. Děkuji.

Ing. Petr Třešňák Piráti



