Trikolora: Když je něčeho moc, tak je toho příliš!

Naposledy odhalení, že redaktorka České televize Marie Koldinská zároveň pracuje na úřadu vlády pro odbor strategické komunikace. A koho si také pravidelně zve do svého pořadu? Svého „strategicky komunikačního“ šéfa, nechvalně proslulého plk. Otakara Foltýna. Ale kdyby jen to! Také jeho bratra Martina Foltýna, bývalého policistu, který byl v roce 2017 odsouzen na pět let do vězení za své aktivity ve vyděračském gangu.

Krátce předtím verdikt Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, že Česká televize porušila zákon, když před evropskými volbami zvýhodnila koalici SPOLU. Svým výběrem hostů tak narušila princip rovné politické soutěže. V klíčové předvolební debatě totiž koalici SPOLU reprezentovali hned tři zástupci, zatímco jiné volební subjekty, přestože měly dle předvolebních průzkumů ve volbách do Evropského parlamentu reálnou šanci na dosažení volebního úspěchu, naopak vůbec nepozvala.

To vše v čase, kdy sněmovní opozice vybízí ke zrušení televizních a rozhlasových poplatků a k občanské iniciativě Nekrm hydru už se hlásí více než 60 tisíc domácností, které jsou připraveny platbu televizních a rozhlasových poplatků v rámci občanské neposlušnosti hromadně zastavit. A zatímco ČT jakoukoli informaci na toto téma divákům tají, počet takových domácností každým dnem po stovkách narůstá.

Pokud za této situace Fialova vláda parlamentem na sílu tlačí novelu zákona o České televizi, která televizní a rozhlasové poplatky navyšuje, a navíc ještě hanebným způsobem rozšiřuje okruh jejich plátců, nelze to označit jinak než jako politický zločin.