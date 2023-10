Trikolora: Namísto veřejné diskuse přichází vláda s novelou, která nic neřeší

reklama

Na české mediální scéně se odehrála bezprecedentní událost. Na společné tiskové konferenci se sešli zástupci prakticky všech soukromých komerčních mediálních platforem, aby se ohradili proti novele mediálního zákona, tak jak ji navrhuje ministerstvo kultury vedené Martinem Baxou (ODS), respektive vláda Petra Fialy.

Jejich výhrady se týkají jednak skutečnosti, že novelu, jež se jich bytostně dotýká, s nimi nikdo nekonzultoval, jednak samotného obsahu, který ohrožuje volnou soutěž i konkurenceschopnost soukromého sektoru, a tím pádem bude mít také na soukromá média výrazně negativní finanční dopad. Namísto veřejné diskuse, co ještě je a co už by nemělo být obsahem veřejnoprávního vysílání, zda na to ČT a ČRo opravdu potřebují tolik programů a jak mají být média veřejné služby v 21. století financována, přichází vláda s novelou, která nic z toho neřeší, pouze bez jakékoli předchozí analýzy pumpuje z kapes daňových poplatníků do bezedné veřejnoprávní „díry“ další a další peníze.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17050 lidí

Trikolora se ztotožňuje s výhradami zástupců soukromého sektoru. Přidáváme navíc také argument čistě politický. Dle zákona mají být zpravodajství a publicistika veřejnoprávních médií všestranné, pluralitní, vyvážené a objektivní. Nic z toho Česká televize ani Český rozhlas dlouhodobě neplní. Jsou naopak politickým tlampačem pouze jednoho ideového a politického směru. Navrhované zvýšení televizních a rozhlasových poplatků je proto doslova plivnutím do tváře občanům, kteří vyznávají jiné politické názory a jiné ideové hodnoty, neb se po nich chce, aby ještě ve vyšší míře financovali propagandu, se kterou nejen že nesouhlasí, ale která jim i celé společnosti svojí jednostranností přímo škodí.

Pokud mají veřejnoprávní média nadále existovat, přičemž žádná neměnná danost to není, Trikolora navrhuje úplné zrušení tzv. koncesionářských poplatků a financování ČT a ČRo přímo ze státního rozpočtu. Zároveň je potřeba výrazně zredukovat jejich rozsah, podrobit je skutečné veřejné kontrole, znovu definovat, co má být obsahem veřejnoprávního vysílání a jejich zpravodajství a publicistiku otevřít celému názorovému spektru.

