Trikolora nejen k polským prezidentským volbám

Rozhodnutí polských voličů vzbuzuje naději, že se alespoň ve střední Evropě podaří zastavit postup pseudoliberální levice a její nebezpečné progresivistické agendy.

Vítězství historika Karola Nawrockého je skvělým vzkazem, inspirací a nadějí také pro české voliče, neboť již za čtyři měsíce budeme i my ve volbách do poslanecké sněmovny rozhodovat o dalším směřování naší země. A to za situace, kdy tu již čtvrtým rokem vládne lokajská probruselská vláda premiéra Petra Fialy. Vláda, která porušila snad všechny své předvolební sliby.

Vláda, která si libuje ve válečnické rétorice. Vláda, která okrádá důchodce, aby mohla posílat peníze a zbraně na Ukrajinu. Vláda, která zvýšila daně i koncesionářské poplatky. Vláda, která rozbila Visegrádskou čtyřku a zdevastovala naše vztahy se Slovenskem. Vláda, která se utápí ve vlastních skandálech, Rakušanovým dozimetrem počínaje, Fialovou kampeličkou pokračuje a Blažkovými bitcoiny konče. Vláda, která odhlasovala zákaz komunistické propagandy, ale sama se neštítí bolševické totalitní metody při svém vládnutí používat.

Trikolora ještě jednou gratuluje novému polskému prezidentovi Karolu Nawrockému a zve všechny lidi dobré vůle k podzimním volbám.