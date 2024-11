Turoňová (BPP): V jižních Čechách máme jednobarevnou vládu

Koncem října proběhlo jednání ustavujícího zastupitelstva jihočeského kraje, ve kterém jsme za koalici Stačilo! získali čtyři místa. Společně s hnutím ANO jsme v opozici. Celkový počet členů jihočeského zastupitelstva je 55 a pohodlnou většinu v něm mají zastupitelé klubu ODS, z jehož řad obhájil svůj post dosavadní hejtman Martin Kuba. V jižních Čechách tak vznikla jednobarevná „vláda“, což je v porovnání s ostatními kraji ojedinělé.

Martin Kuba se snaží jednat s opozicí konstruktivně a navazuje vztahy, které by mu neměly překážet v nerušené správě kraje. V rozložení sil, které panuje v jihočeském zastupitelstvu, si to může dovolit. Pro svá rozhodnutí ve skutečnosti nikoho dalšího nepotřebuje a může jednat v rukavičkách. Ale jen do chvíle, než opozice začne dělat svoji práci.

A to jsme v Stačilo! udělali hned první den konání ustavujícího zastupitelstva. Navrhli jsme zřízení bezpečnostní komise, resp. komise pro integrovaný záchranný systém. Náš návrh byl klubem ODS jednoznačně zamítnut a v tu chvíli nám bylo ukázáno, kdy se rukavičky zahazují a jedná se na sílu. Klub ANO se zdržel hlasování, což naznačuje, že v případě použití síly může Martin Kuba s nerozhodnými zastupiteli počítat.

V našem návrhu, což jsme také zdůvodnili, jsme vycházeli z toho, že bezpečnostní situace České republiky může být vzhledem k zahraniční situaci vyhrocena prakticky ze dne na den. A je povinností (také) kraje zajistit dostatečnou informovanost občanů, jak se mají v případě vyhrocené krizové situace zachovat, kam se mohou ukrýt v případě napadení, jaké mají mít zásoby, jak koordinovat pomoc atd. Jedná se o celou škálu předávání informací, školení, výcviku, kterou může kraj zajišťovat, a pomáhat tak svým občanům. Kraj má také možnost propojit spolupráci obcí a měst, občanů, hasičů, policie.

Doba, ve které žijeme, vybízí k podobným úvahám a zřizování bezpečnostních komisí by se mělo stát běžnou agendou ve všech krajích České republiky. Dnes je to však výjimkou. Je zdrcující, že si tuto skutečnost současné vedení jihočeského kraje neuvědomuje a že bezpečnostní agendu považuje za marginální. V těchto dnech všichni čekáme na vývoj situace na Ukrajině. Dosluhující prezident Joe Biden mění svá dosavadní stanoviska ohledně povolení k použití raket dlouhého doletu ATACMS k útokům do hloubky území Ruské federace. Vypadá to, že se k němu přidávají Francie i Velká Británie.

Odstupující vládní garnitura USA rozehrává nebezpečnou hru, která má probíhající vojenský konflikt eskalovat. V Stačilo! si to uvědomujeme a jsme přesvědčení, že s vědomím této brutální reality musíme přistupovat k politice na všech úrovních. Povídání o tom, že se má kraj věnovat jen „krajským“ tématům a nic jiného nemusí místní politiky zajímat, je hloupost. Doba, kdy si tento provinční přístup mohli krajští politici dovolit, je z našeho pohledu dávno pryč.

JUDr. Jana Turoňová BPP



krajská zastupitelka