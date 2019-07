Udženija (ODS): Chtějí Piráti udělat z Prahy nepříjemné místo k životu?

Dopad blokování výstavby nových bytů předchozí i současnou magistrátní koalicí se už rozlévá i za hranice Prahy. Ceny i nájmy rapidně rostou.

A co hůř, ještě víc to zatěžuje dopravní infrastrukturu. Když k tomu přičtu současné nekoordinované uzavírky napříč Prahou, tak máme dopravní kolaps. Kolegové z Prahy 6 to primátorovi rádi potvrdí.

Jestli si Piráti, Čižinský a spol. dali za cíl udělat z Prahy nepříjemné místo k životu a vyhnat všechny ven, mají k tomu dobře nakročeno.

Ing. Aleksandra Udženija ODS



