Udženija (ODS): Dopravní kolaps kvůli Uberu? Odpovědnost mají Krnáčová a Ťok

„Evropský soudní dvůr vloni v prosinci jasně řekl, že Uber je dopravní společnost a má se podřídit národní legislativě. Ani to ale nepřinutilo primátorku Krnáčovou a ministra Ťoka k akci. Nadále tolerují protiprávní jednání a porušování rovnosti podmínek na trhu služeb hromadné přepravy osob. Jejich nečinnost vhání taxikáře do dalších a dalších protestních blokád, které komplikují už tak špatnou situaci v pražské dopravě,“ komentuje první místopředsedkyně strany a šéfka pražských zastupitelů ODS Alexandra Udženija.



„Pokud nelicencovaní řidiči společnosti Uber porušují platné zákony, mají ministr i primátorka povinnost jednat. Ne se schovávat za nesmyslné veřejné výzvy, které nic nezmění,“ komentuje laxní přístup ministra Ťoka a primátorky Krnáčové k regulaci alternativních taxislužeb Alexandra Udženija. „Podle představitelů hnutí ANO a ministerstva dopravy by potřebná úprava silničního zákona trvala dva roky. To je absurdní. Novelu zákona je možné připravit a schválit během šesti měsíců, jen na to musí být politická vůle. Tu ale politici z hnutí ANO evidentně nemají.“



„Podle dostupných informací poskytují v Evropě službu Uber řidiči bez příslušné licence už jen v České republice, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. V ostatních zemích už se společnost podmínkám národní legislativy přizpůsobila, případně poskytování nelicencovaných služeb pozastavila,“ upozorňuje Alexandra Udženija.

Aleksandra Udženija ODS



autor: PV