Udženija (ODS): Když ptáčka lapají... aneb Malé zamyšlení nad předvolebními sliby

Předvolební euforie vs. realita

Předvolební sliby mají být pro politiky závazkem vůči svým voličům, kterému by měly dostát. Bohužel se ale stalo téměř koloritem některých z nich, že to často u těch slibů začíná i končí. Rozumím povolební realitě, kdy se musí vytvořit kompromis, ale to nemění nic na faktu, že ze zásadních bodů nesmí politik slevit a zaprodat se. Neplnění předvolebních programů je jedním z důvodů, proč se důvěra v politiku mezi občany naší země pomalu vytrácí. A proč mnoho lidí skáče na lep takovým těm prodavačům dobra s heslem, “pusťte nás na ně,” “nejsme jako politici” anebo pamatujete ještě na to „pryč s dinousary"? Každý odpovědný politik by měl stát za svými sliby a pokud není možné je z jakéhokoliv důvodu naplnit, měl by hledat cestu, jak se tomu alespoň co nejvíce přiblížit.

ODS své sliby plní

I ODS má jeden dlouhodobý závazek vůči svým voličům, a to nízké daně. A letos díky daňovému balíčku - zrušení superhrubé mzdy a nižší sazby daně z příjmu - svému slibu také dostála. Prosadili jsme tak z opozice opatření, díky kterému každému člověku, který pracuje, zůstane měsíčně o několik tisíc korun víc v jeho peněžence. A to je jednoznačný úspěch. Každý pracující občan má právo si sám rozhodnout, jak SVÉ vydělané peníze utratí.

Pirátský chaos vs. pirátské líbivé proklamace

Jistě jste zaznamenali, že v táboře všech možných levičáků a socialistů vyvolalo snížení daní hotovou paniku. Někdo chce nechat lidem jejich vlastní peníze, ó jaká hrůza. Mě osobně ty jejich hysterické záchvaty nechávají naprosto klidnou. Ale musela jsem se smát, když jsem nedávno četla předvolební sliby koalice Pirátů a STANu, ve kterých slibují “nízké daně”.

Přitom to jsou právě Piráti, kteří se nejvíce snažili zabránit zrušení superhrubé mzdy. Prý ty peníze potřebuje stát víc. Děs! Stát má hlavně šetřit v běžných výdajích a ne projídat peníze, které mu lidé vydělali svojí prací. Ale moc mě to u nich vlastně nepřekvapuje. Jak dokážou zatočit s veřejnými rozpočty, vidíme v Praze dnes a denně. Pirátská armáda poradců, která nemá v historii hlavního města obdoby, populistický marketing, politické trafiky pro kamarády a rekordní počet placených předsedů výborů, kteří berou měsíčně kolem 80.000 Kč. Když vidím, jak Praha stagnuje, tak by mě strašně zajímalo, za co? Ale v investicích, které Praha potřebuje jako sůl, je to bída.

Když Piráti nevěděli kudy kam, tak se snažili vyvolat paniku, jak zkrachují obce. A to i přesto, že jsme jako ODS celou dobu jasně říkali, že máme nejen konkrétní návrhy kde může stát ušetřit, ale také to, že budeme obcím výpadek kompenzovat. Což jsme v Senátu také prosadili.

Ale protože se aktivisti jen tak nevzdávají a jsou pěkně hlasití když není po jejich, tak alespoň zpochybnili ne-podepsání zákona prezidentem a začali ho vykládat, jako možné veto. Takže znovu se snažili vyvolat paniku v období mezi svátky a znejistili statisíce občanů, jak to vlastně s těmi platy a pěnězi od 1.1.2021 bude. Ovšem byl to opět jen jejich další výkřik do tmy a zbytečné vytváření klasického pirátského chaosu. Musím uznat, že to jim jde excelentně, ale není se čemu divit, to je vlastně jediné, co Piráti umí. Chaos, zavádějící domněnky, neustále vyvolávání nějakého podezření, nestoudné a většinou naprosto nepodložené obviňování oponentů, bezbřehý pocit nadřazenosti a jediné pravdy.

"Nízké daně" v Pirátském pojetí

Zajímavé je i to, že zrovna Pirátská strana se do daňového balíčku snažila dostat zdanění prodeje firem. Celý život budujete vlastní firmu, platíte poctivě daně, zaměstnáváte lidi, vytváříte hodnoty a když si řeknete, že je čas podnikání pověsit na hřebík a firmu prodat - šup, hezky pěkně Vás Pirát zdaní znova. To jsou tedy “nízké daně” jako z učebnice. Jsem ráda, že se nám podařilo v Senátu tuhle „pirátskou lichvu“ zrušit.

Ale nebojte přátelé, nejsou všichni, “jako oni.” Politik musí umět svoje řemeslo a k tomu nestačí jen bláboly o transparentnosti, strategiích a analýzách. Politika je o činech a plnění slibů, které dala svým voličům.

