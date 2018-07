Udženija (ODS): Komunistická demokratická strana

V říjnu 2017 Andrej Babiš v jednom plamenném rozhovoru s novináři řekl, že do vlády nikdy nepůjde s komunisty, Okamurou, ani symbolem korupce Kalouskem (sic!). To bylo dva týdny před volbami. Nyní máme více jak 8 měsíců po volbách, a máme konečně vládu s důvěrou. Ovšem s podporou, rozsáhlým tolerančním patentem a tím pádem velkým vlivem komunistů na celou vládu a strategické podniky a zájmy ČR.

Pravda je taková, že to Andrej Babiš s komunisty chystal od začátku. Bůhví jak dlouho. Podle mě nikdy neuvažoval o jiném modelu. Babišova snaha vykreslit situaci tak, že nabízel ODS možnost se dohodnout na vládě je naprosto lichá. Nikdy nepřišel s jedinou seriózní nabídkou. A i kdyby, ODS nepůjde do svazku s estébákem a lhářem. Nemohli bychom mu prostě věřit.

Andrej Babiš chtěl od počátku vládnout s komunisty, protože ti jsou tak hladoví po moci, že jim nečiní žádný problém podporovat bezskupulózního oligarchu, pravý opak jejich ideologie. V posledním rozhovoru pro MF Dnes dokonce komunisty adoruje jako demokratickou, konstruktivní a státotvornou stranu.

Stabilizovat společnost jako v Číně

KSČM už se slovy místopředsedy Dolejše a dalších stalinistů teší, že společně vytvoří model, jako je dnes v Číně. Státní kapitalismus okořeněný diktaturou řízenou bolševiky. Konečně už chápeme Zemanova slova o “stabilizaci společnosti dle čínského vzoru”? Ne, to není apríl, to není žert, to není kampaň ani konspirace. To je brutální realita. Části společnosti je to, zdá se, jedno.

