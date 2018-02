Udženija (ODS): Tak vypadá podpora mladých rodin? Díky, nechceme

Představte si, že jste mladá, začínající rodina. Vysníte si dům (nebo byt) a střádáte korunu ke koruně, abyste časem dosáhli na hypotéku a sen o vlastním bydlení mohli uskutečnit.

Pak najdete ten pravý, co vás hned osloví. Domluvíte se s prodávajícím na ceně a ke spokojenosti obou uzavřete dohodu. Najednou přijde stát a aniž by měl na tom dohodě jakoukoli zásluhu, vezme si od vás 4 % z kupní ceny.

Přijde vám to nemorální? Přijde vám to jako učebnicový příklad výpalného? No to mně taky. Ovšem ne poslancům ANO, ČSSD a KSČM, kteří návrh ODS na zrušení daně z nabytí nemovitosti ve Sněmovně shodili ze stolu.

Tohle je to slibované lepší Česko? Vybírat neodůvodnitelné výpalné? To je příspěvek vlády a socialistů k rozhýbání trhu s nemovitostmi? Tak podle nich vypadá podpora mladých rodin? Díky, nechceme.

