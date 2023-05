Udženija (ODS): Už nyní patří naši záchranáři do evropské špičky

Příprava stavby nového sídla Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS) postoupila do další fáze. Pražští radní v úterý schválili rozhodnutí poroty, která posuzuje návrhy zaslané do architektonické soutěže na tuto stavbu.

reklama

Nové sídlo na Proseku bude sloužit jako dispečink, středisko pro výcvik záchranářů nebo například pro servis sanitních vozů. Do soutěže se přihlásilo 19 účastníků, ze kterých porota vybrala šest postupujících do druhého kola. Sídlo Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy je o krok blíže k realizaci. O víkendu v pátek 24. a v sobotu 25. března 2023 odborná porota vybrala postupující do druhého kola architektonické soutěže. Autoři zároveň zůstanou až do ukončení soutěže v anonymitě. Postup poroty nyní schválili pražští radní.

„Vybudování moderního operačního střediska Zdravotnické záchranné služby je jednou z našich priorit. Nezbytnost zkvalitnění podmínek a podpory pracovníků IZS vnímám nejen jako primátor, ale v tomto případě i jako lékař. Děkuji všem radním i expertům za akčnost, se kterou k tomuto projektu přistupují. Věřím, že to bude nejen ku prospěchu pracovníků operačního střediska a záchranné služby, ale především všem Pražanům, kteří v kritických okamžicích jejich pomoc potřebují,“ říká primátor Bohuslav Svoboda.

„Velké množství zajímavých návrhů a porota složená z opravdových odborníků. Dosavadní průběh i následující kroky soutěže slibují, že bude mít Praha další svoji chloubu. Už nyní patří naši záchranáři do evropské špičky a naším cílem je zajistit takový standard, aby se našim strážným andělům pracovalo ještě lépe. Zaslouží si to,“ komentuje Alexandra Udženija, náměstkyně primátora zodpovědná za zdravotnictví, sociální péči a bytovou politiku.

Ing. Aleksandra Udženija ODS



bydlení Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rada hl. m. Prahy vyzvala na základě hodnocení poroty šest soutěžních týmů k finálnímu dopracování jejich návrhů, ze kterých vzejde vítěz soutěže a další ocenění. Termín pro dodání soutěžních návrhů ve druhém kole je do 28. července 2023. Vítěz následně vypracuje projektovou dokumentaci pro stavbu.

Hlavní město mezinárodní soutěž na nové sídlo Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy vyhlásilo v září 2022. Metropole obdržela celkem 19 návrhů od mezinárodních týmů. Konkrétní jména soutěžících jsou a budou nadále anonymní a všechny návrhy budou veřejnosti představeny až po ukončení soutěže na podzim tohoto roku.

Anketa Máme být kromě západních spojenců vděční za osvobození od nacismu i Rudé armádě? Máme 97% Nemáme 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10734 lidí

Nové sídlo by mělo být hotové v roce 2030, nyní záchranáři sídlí v Korunní ulici v budově, kterou sdílí s Městskou policií hl. m. Prahy. Do novostavby na pozemcích vedle Polikliniky Prosek by se měl přemístit dispečink, kde pracovníci přijímají tísňové hovory a řeší krizové situace, dále pak Vzdělávací a výcvikové středisko pro záchranáře, administrativní zázemí nebo zařízení pro servis a údržbu sanitních vozů.

„V dnešní době jsou jednotlivá pracoviště záchranné služby rozmístěna na několika místech po Praze a v novém sídle je dostaneme pod jednu střechu. Pro naše fungování to bude výrazně praktičtější a efektivnější. Nové prostory nám umožní vybudovat nejen zdravotnické operační středisko na špičkové úrovni, ale také například Vzdělávací a výcvikové středisko pro další profesní rozvoj našich zdravotníků. Těšíme se, že nejstarší zdravotnická záchranná služba v Evropě bude mít po 165 letech od svého založení vlastní sídlo,“ říká Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

„Oceňujeme hlavní město Prahu, že pokračuje ve vyhlašování otevřených soutěží. Architektonické soutěže Praze přináší řadu nových kvalitních projektů a staveb, jako jsou Dvorecký most, Lávka přes Štvanici – HolKa, veřejné prostory Pražské tržnice a Pražská filharmonie. Všechny uvedené projekty jsou vysoce ceněné nejen domácí, ale i mezinárodní odbornou veřejností. Praha tímto na sebe bere odpovědnost nejen významného zadavatele otevřených soutěží, ale udává směr v České republice, koneckonců předčí i řadu měst v Evropě, která projekty soutěží na základě užších soutěží nebo na základě nejnižší ceny na projekční práce,“ oceňuje pokračovaní v soutěži její administrátor Igor Kovačević z CCEA MOBA.

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy byla založena 8. prosince 1857, kdy začala fungovat díky skupině dobrovolníků. Služba dlouho vykonávala svou funkci v rámci různých provozů a nemocnic. První oficiální sídlo pražského zdravotnického operačního střediska vzniklo v 50. letech 20. století v ulici Dukelských hrdinů v Holešovicích, kde vydrželo až do konce 20. století, kdy se přesunulo do ulice Korunní na Vinohradech. Zrekonstruovaná budova je však pro celkový provoz ZZS nevyhovující, a tak od roku 2005 vznikají plány na výstavbu nové centrální budovy, kde by se kromě dispečinku - zdravotnického operačního střediska - sdružovaly i další provozy, jako například administrativní zázemí, servis sanitních vozidel nebo Vzdělávací a výcvikové středisko. Současná architektonická soutěž po 11 letech od prvního záměru hledá podobu nového sídla ZZS.

Jmenovaná porota: Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví, Jan Chabr a Eva Horáková, zastupitelé hl. m. Prahy. Náhradníky závislé časti poroty byli jmenováni zastupitel hl. m. Prahy Jan Wolf a Karel Horejš, vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje MČ Praha 9. Rada v pozici porotce potvrdila Tomáše Portlíka, starostu MČ Prahy 9, na jejímž území nové sídlo Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy vznikne.

Radní také již dříve potvrdili renomovanou mezinárodní nezávislou část poroty, kterou jako předseda povede Martin Sobota z holandského ateliéru Cityförste, dalšími členy jsou Jeannette Kuo z curyšského ateliéru Karamukkuo, z pražské scény Petr Burian z DaM a Lenka Míková z Lenka Míková Architekti, dále z brněnského Consequence forma architects Martin Sládek. Náhradníkem nezávislé časti poroty je architekt Jakub Koňata.

Psali jsme: Udženija (ODS): Tři měsíce. To je průměrná doba, kterou pacienti tráví v následné péči Udženija (ODS): Nejistota zaměstnanců v sociálních službách nemůže panovat do nekonečna Udženija (ODS): Online platby jsou důležitou součástí modernizace veřejných služeb Udženija (ODS): Praha otevírá Středisko pro podporu náhradních rodičů na Výtoni

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.