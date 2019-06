Václav Klaus ml.: Nebudu vaší nenávisti ustupovat

Jste mi svědky, že jsem o víkendu tady skoro nikdy neotravoval s politikou. Dával sem přírodu, lyžování, kolo, děcka, vtipy ... i to jídlo.:-) Ale dnes musím.

Snažím se reagovat pozitivně, hájit program, seznamovat lidi se svými (teď už našimi) názory. (Všimněte si, že drtivá většina ostatních politiků to nedělá, většinou žádné názory nemá nebo je kontinuálně mění.)

Míra nenávisti, které jsme terčem, nás může těšit (bojí se a myslí, že budeme mít úspěch), ale často útočí na nevinné lidi a zhoršuje to demokratické prostředí.

Zatím jsme neudělali ještě nic, krom toho, že jsme (a už je nás 5500 lidí) využili ústavního práva se sdružit v politickém uskupení.

To jsme si dovolili dost a hodně "ochránců demokratických hodnot" ztrácí jakékoli zábrany. Mj. jsme všichni "ruští agenti" a Trikolóra sídlí u ruského oligarchy ...

Tak s dovolením pár faktů:

Trikolóra probíhá procesem registrace na Ministerstvi vnitra, tj zatím nikde nesídlí. Funguje Přípravný výbor, který uvedl jako korespondenční adresu Vysočany, kde sídlí jeden spolek (think-tank) Centrum pro občanské svobody, který jsem založil.

Jedná se o velkou kancelářskou budovu (8 pater), kde sídlila mj. Hospodářská komora ČR a sídlí zde desítky firem a organizací. Centrum tam je 2 roky (našel jsem to někde na sreality.cz) z důvodů, že to je na metru, blízko mého tehdejšího bydliště, chodil jsem 10 metrů tam odtud na základku, byla-je slušná cena (není to moc moderní budova), přes ulici je marketingová agentura, se kterou spolupracujeme ...

Majitelem budovy je česká firma, kterou vlastní nějaký Armén (nic proti Arménii nemám, jsem mj. člen poslaneckého klubu přátel Arménie), který podnikal i v Rusku.

Mgr. Václav Klaus



Výsledek - "Trikolóra sídlí u ruského oligarchy, tudíž je jasné, že jsou to všechno agenti ...".

Původně jsme měli pro Trikolóru přichystanou jinou adresu, ale teď mám sto chutí si tam ty kanceláře pronajmout u pana Erdynyana. Protože ustupovat lůze se nemá.

Jsou snad Ukrajinci, Arméni, Gruzínci či Rusové - kteří u nás legálně bydlí, pracují, jejich děti chodí do českých škol ... lidi nižší kategorie?? Chcete mít atmosféru jak v třicátých letech, že se u někoho nenakupuje?

Xenofobní jsou jen útoky na cizokrajného lumpa, který znásilní nezletilou, ale tohle naopak je cool? Když jedu třeba do karlovarského kraje a spím tam v hotelu - mám strávit 3 hodiny studiem vlastnické struktury, aby tam třeba nebyl nějaký Mongol nebo Tatar?

Jo, taky mám spoustu knih v knihovně ruské autory (Solženicyn, Bulgakov, Čechov, Pasternak, Babel, Zamjatin ...) mám to nějak vyhodit radši?

Nemám radši jít na Českou fiharmonii , když jí diriguje Semjon Byčkov - přece jen, aby z toho něco nebylo ...

Taky jednou za měsíc jdu na Pankráci do ruského obchodu (chutná mi ten černý čaj, Majskij - má to chuť čaje a je levný) - taky blbý??

NE, ani náhodou! Nebudu vaší nenávisti ustupovat. A doufám, že slušní lidé téhle země - taky ne.

