Valachová (ČSSD): Alfa omega všeho jsou peníze

Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, zákon o sociálních službách je zákon, který nám má umožnit v prvé řadě pečovat o své blízké v domácím prostředí. A tam, kde to z různých důvodů není možné, tak nám má zajistit, abychom co nejblíže svému bydlišti a domovu byli schopni takovou péči zařídit skrze instituce.

My jsme podpořili řadu poslaneckých iniciativ týkajících se právě sociálních služeb a vždy jsme měli v prvé řadě na srdci a na mysli i při hlasování to, abychom posilovali právě postavení pečujících.

Teď se dostávám k podstatě věci a je to důležité pro podporu nás při tom finálním hlasování, do jaké míry právě tyto změny, které dnes máme odhlasovat, posilují práva pečujících. Já děkuji zejména poslední předřečnici, protože ona zmínila několik věcí, které jsme uplatňovali v rámci pozměňovacích návrhů jak na sociálním výboru nebo plénu Sněmovny. A já si dovolím za sebe konstatovat, že směrem k pečujícím - a je to pro nás opravdu velmi důležité - se posiluje jejich možnost podpory vzdělávací, profesní, u kompenzačních pomůcek apod., takže to oceňuji. Stejně tak oceňuji fakt, že jsme došli k nějaké shodě na úpravě úhrad. Vy víte, že jsme opakovaně měli obavy z toho, aby zvyšování úhrad a stravného nevedlo k tomu, že se nějakým způsobem zhorší situace našich seniorů a seniorek a dalších osob v institucích. Domnívám se, že ta úprava tak, jak je v tuto chvíli zpracována, tyto obavy velmi omezuje, a věřím, že to bude tak, jak vlastně uvedla Jana Pastuchová, že všechny tyto úpravy, ke kterým případně dojde, odhlasujeme je, povedou k tomu, že budeme mít zajištěnu pro osoby z institucí kvalitnější stravu a stravování z hlediska hodnot, stravovacích hodnot, nutričních hodnot, a to je samozřejmě něco, co nelze než nepodpořit.

Co se týká celkově zákona o sociálních službách, já jsem právník a legislativec, takže možná dvě desítky let čekáme na to, abychom měli ten velký všeobjímající zákon o sociálních službách, kde právě porovnáme tu domácí péči, péči v institucích, budeme mít jistotu jako pečující o své blízké, že se máme o co opřít a máme dostatek podpory pro péči doma a pokud to nejde, tak tady máme kvalitní instituce, které zajistí individualizovanou a co nejkvalitnější péči pro naše blízké.

Alfa omega všeho - to je společné i vzdělávání i sociální péči i zdravotní péči - jsou peníze. A já pevně věřím, že legislativní práce, které Ministerstvo práce a sociálních věcí udělalo i ve spolupráci se sociálním výborem a poslanci v těch minulých letech, bude dobrým základem pro to, abychom v tom nadcházejícím funkčním období se všichni dohromady, zejména jako občané, dočkali toho, že takovýto zákon bude.

Shrnuji tedy, že přes obavy, které jsme měli, jak říkám, aby byla dostatečně podpořena domácí péče pro pečující doma a abychom se vyhnuli v uvozovkách zdražování stravného, které nemá smysl, v institucích, tak tyto dvě obavy těmi úpravami, které budeme hlasovat v komplexním pozměňovacím návrhu a dalších pozměňovacích návrzích, jsou umenšeny tak, že jako celek zákon podpoříme.

