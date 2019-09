Valachová (ČSSD): Chtělo by to k našim studentům trochu úcty. Tohle není fér

Několik poznámek k vystoupením ministra školství Robera Plagy a senátora Jiřího Růžičky a k mnoha nepravdám, stále opakovaným, ale stále stejně nepravdivým.

Za 1.)

Maturita v podobě český jazyk, cizí jazyk a matematika jako povinný základ již byla odložena na roky 2021/2022 (gymnázia/ostatní). Stalo se tak před lety s tím, aby každý student v okamžiku podávání přihlášky a pak při nástupu na střední školu (tedy pro většinu ve školním roce 2018/2019) už věděl, z čeho bude maturovat. A zase to nestačilo.

Za 2.)

Neustálé opakování nesmyslu o tom, že to je plošné - z matematiky nikdy neměly povinně maturovat studentky a studenti zdravotnických, uměleckých, sociálních a také pedagogických středních škol. To říká nařízení vlády, nikoliv zákon. Pokud chce ministr Plaga změnu, stačí upravit nařízení vlády a může to udělat třeba hned zítra. Nemusí předkládat zákon a házet odpovědnost někam jinam.

Za 3.)

Toto nařízení projednala vláda v roce 2016, což si celkem přesně pamatuji - byla jsem v té době ministryní. Vláda tehdy uložila ministerstvu školství řadu úkolů - mimo jiné řadu z nich požadovala Česká středoškolská unie, která maturitu z matematiky odmítala (a stále ji odmítá). Ty úkoly jsem za mého působení v úřadu začala plnit.

Za 4.)

Nebylo by čestné se před tím, než dojde k dalšímu odložení matematiky jako povinné součásti maturity, zeptat ministra školství, nakolik se jeho úřad s těmi úkoly vyrovnal? Protože to byly podmínky, jejichž splnění mělo zprůchodnit cestu k povinné matematice. Když je nyní tento cíl zase zpochybněn, znamená to - dle mého - že úkoly splněny nebyly a že v posledních dvou letech se pro zkvalitnění výuky matematiky moc neudělalo.

Za 5.)

Kdy se tedy studenti vlastně dozvědí, z čeho budou maturovat? Pokud pan ministr soudí, že to musí udělat zákonem, půjde s tím do parlamentu a zákon předloží na jaře 2020, tak by bylo fér také říci, že gymnazisté mají maturovat povinně z matematiky již na jaře 2021!

Takže (pokud bude změna projednávána standardním způsobem) se podmínky svých maturit dozvědí dejme tomu na podzim 2020, to je půl roku před zkouškami?

NO, TO JE TEDY PECKA! CHTĚLO BY TO K NAŠIM STUDENTŮM TROCHU ÚCTY. TOHLE NENÍ FÉR.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.



