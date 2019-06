Valachová (ČSSD): Dluhy dětí do patnácti let přecházejí na rodiče a zákonné zástupce

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych představila společný poslanecký návrh zmíněných poslanců a poslankyň.

Já bych chtěla říct, že práce na tomto poslaneckém návrhu začala v okamžiku, kdy jsme se jako poslanci dozvěděli, že před osmnáctým rokem svého života jsou děti, které dluží - podle dat z roku 2017 - celkem 60 milionů korun plus náklady, pokuty, penále. Dětské dluhy představují reálný a vážný problém, který tíží děti. Předložili jsme společné řešení, které možná není dokonalé, ale je rychlé a umožňuje těmto dětem skončit s velkou nespravedlností, která v tuto chvíli - podle nás jako předkladatelů - panuje.

Poslanecký návrh je jednoduchý a já budu velmi stručná, protože máme ambici do dnešní devatenácté hodiny tento návrh projednat - právě s ohledem na zájmy dětí - v prvním čtení, takže budu velmi stručná. Návrh je jednoduchý. Říká jednoduchou věc - děti do patnácti let věku, pokud u nich vzniknou dluhy, ať jsou to dluhy za poplatky za odpad, ať jsou to dluhy za nezaplacenou knížku v knihovně, ať jsou to dluhy z jízdného, ať jsou to dluhy, které vyrobí jejich nezodpovědní rodiče na jejich účet, jednoduché pravidlo - do patnácti let tyto dluhy přechází na rodiče, na zákonné zástupce a nechť si stát posvítí na tyto rodiče a zákonné zástupce a sjedná právo a nečeká se to osmnácti let takového dítěte, aby stát, který nedokázal sjednat právo do té doby směrem k zákonným zástupcům, číhal v narozeninovém dortu formou exekutora a tyto dětské dluhy začal vymáhat.

Tohle je jednoduchý cíl, prosím celou Poslaneckou sněmovnu o podporu a děkuji poslancům za hnutí ANO, KDU-ČSL, Piráty, že tento návrh podpořili. Věřím, že se nám podaří za několik týdnů dosáhnout dokonalého návrhu, který odhlasujeme, a poprosím všechny ostatní politické strany o podporu a průchod do prvního čtení. Děkuji vám.

