Valachová (ČSSD): Dopis, který si nikdo za rámeček nedá. Je to až k slzám

ČT přinesla další (asi tak X-tou) verzi zvýšení učitelských platů pro příští rok. Zasahuje premiér a opravuje vlastního ministra školství. Tentokrát by mělo jít o 2 000 Kč měsíčně v tarifu...

Teď má nastat jednání v sestavě ministr školství a školské odbory, tak bych hlavně vládní stranu poprosila, aby si přečetli tento mail od manželky jednoho pana učitele.

Možná dá závan skutečnosti jednání trochu realističtější základ, než šermování průměrem a kochání se tabulkami z MŠMT.

Tak toto napsala paní z menšího českého města, která má doma učitele panu ministrovi (a mně také):

„Nejprve bych se Vám chtěla omluvit, že Vám píši, nikdy by mě to nenapadlo, ale konverzace přes mobilní telefon s mým manželem mě dovedla k tomu, že byste měl vědět, jak to občas v praxi u učitelů vypadá.

Mému muži je třicet let a už šestým rokem učí na základní škole na druhém stupni, z toho čtyři roky je již třídním učitelem - aprobace dějepis, přírodopis, občanská nauka, tělocvik. (…) Do toho třikrát týdně vede kroužky juda, za což jsou místní dětí i rodiče vděční, neboť bydlíme v lokalitě, kde je o mimoškolní aktivity nouze a většině rodičů se nechce dojíždět až do XXXXX (krajské město, cca 25km), tím pádem se třikrát týdně vrací domů o půl sedmé večer. Také zapojil školu do projektu "Hodina pohybu navíc", takže ještě učí o tři hodiny navíc, kdy má prvňáčky. Mezi dětmi je oblíbený a i ředitel školy je rád, že ho má, neboť v místním kolektivu učitelek je mužů jako šafránu.

Já jsem nyní na rodičovské dovolené s dcerou (20 měsíců), ale již nyní se poohlížím po nějaké práci, protože s manželovou výplatou to není žádná sláva. A zde se dostávám k tomu, co mě velmi trápí, neboť je manžel nešťastný a ačkoli ho učení baví a opravdu místním dětem věnuje spousty času a úsilí, není to nikterak zohledněno a tak přemýšlí, že tento sektor opustí.

Po šesti letech praxe, vysoké škole, a při všech těch činnostech, co pro školu dělá, mu přijde výplata 21 000 Kč čistého? To jako vážně? Vážně chcete, aby všichni učitelé šli dělat něco jiného, aby byli schopni uživit svou rodinu? Vážně jsme na tom tak špatně, že Ti, kteří mají vzdělávat další generace, a kterých je neustále nedostatek, půjdou raději do armády, Lidlu a já nevím, kam jinam, jen, aby se jejich rodina měla trochu lépe?

Věřte mi, že bych taky byla raději s dcerou doma do jejích tří let, bohužel to vzhledem k těmto okolnostem není možné. A to jsem již od osmého měsíce dcery začala pracovat jako koordinátorka dobrovolníků pro XXXXXXX (akce v kraji), jen proto, abychom se měli trochu lépe. Nyní je to však opět jen na manželovi a je mi z toho smutno.

Omlouvám se za můj e-mail, ale neustálé sliby o přidávání platu učitelů a případné přidání deseti procent určitě ničemů nepomůže, nebo alespoň ne učitelům v menších školách jako je můj muž. Moc bych si přála, aby mohl stále dělat, co ho baví a v čem je dobrý, ale v současné situaci to určitě nebude trvat dlouho, než si najde něco, co ho sice bavit nebude, ale výrazně si finančně polepší. A já mu to vymlouvat nebudu, protože rozhodně nechci, aby se můj manžel nazýval "sockou", jak mi píše v SMS zprávách.

Já myslím, že by bylo dobré říci veřejnosti popravdě, že ke slibovaným 40 000 Kč hrubého pro učitele zbývá ještě pořádný kus cesty.

Je mi jasné, že můj dopis nic nezmění, ale aspoň jsem si tímto e-mailem trochu ulevila :) Za případnou reakci budu ráda."

Paní jsem napsala, poprosila ji, zda mohu dopis použít v anonymní podobě. A alespoň takto ho "posílám do světa".

