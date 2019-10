Valachová (ČSSD): Jak to od ledna bude s platy učitelů

Stále se mne ptají učitelky a učitelé ve školách, jak to vlastně bude od ledna s jejich platy.

Občas mám chuť odpovědět: „To bych také ráda věděla“. Což je v podstatě také fakt.

Nicméně lidé právem od koaliční poslankyně očekávají něco konstruktivnějšího a víc znalého situace, jakkoliv – popravdě – při chaotickém dění na ministerstvu těžko je i pro koaliční činitele těžko něco předvídat.

Takže shrnutí pro učitelky a učitele. AKTUÁLNĚ platí (což znamená, že když se na ministerstvu špatně vyspí, může to být jinak), že pan ministr po poradě s panem premiérem vyslyšel školské odbory. Připravuje se tedy primárně zvýšení platů v tarifech o procentní díl. To znamená, že se nezboří postupy v platech podle odsloužených let a všichni by měli dostat „svoje procentní zvýšení“., které by se mělo v tarifech hodně blížit deseti procentům. Nepůjde tedy o paušální částku, jak původně ministerstvo navrhovalo 1750 a pak 2750 korun. I po tomto navýšení tarifů by mělo zůstat relativně dost na nadtarifní složky platů. (Já vím, na nadtarify zůstávalo „dost“ i v minulosti, jen to „dost“ nikdo nikdy neviděl, ale po spuštění reformy financování by se měla zvýšit pravděpodobnost, že ty peníze doputují do škol a dokonce i učitelům.)

Podle mých informací se v tuto dobu všechno propočítává a věřím, že výsledek již brzy uslyšíte.

Na rovinu mne k tomu nenapadá dodat nic nad rámec: „Omlouvám se, že to je takhle na poslední chvíli.“ Posílám omluvy ředitelům a ředitelkám škol všech typů. Vím moc dobře, že ve školách roste napětí, že potřebujete vědět, jak si napočítat lidi a platy podle reformy financování regionálního školství. Vím moc dobře, že právě kvůli reformě jste měli mít jasno už v polovině roku. A ne tápat ještě na začátku listopadu…

Díky všem za výdrž, i když je mi jasné, jak těžká situace to pro vás je.

Pokud se chcete na něco přeptat, pište sem, na mail nebo i dopisem do sněmovny. Vše čtu – i když někdy se zpožděním. Každopádně se snažím odpovídat.

Pěkný den.

