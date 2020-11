Valachová (ČSSD): Je třeba si vybrat. Školu, nemocnici, služby nebo nižší daně hlavně bohatým?

reklama

Nebudu opakovat, jak zoufale nezodpovědné to je, nebudu opakovat, že nejde o jednorázový řez do příjmů, ale o strukturální deficit, nebudu opakovat, že ať příští rok nastoupí jakákoliv vláda, tak to bude muset vyřešit … To všechno už bylo napsané mnohokráte.

Podívejme se na to jinak. Stát si půjčí. Nadělá další dluhy a bude je dělat dál a dál dokud se nenajde tak odvážný kabinet, který to „nějak“ vyřeší. Představa šířená ODS, že se to „zalepí“ penězi z Evropské unie a „úsporami“ je vtipná, bohužel jde buď o ekonomický naivismus, nebo o vědomou lež (jako věž). Ale i to nyní nechám stranou.

Kde ušetří těch více než čtyřicet miliard korun obce, města a kraje? Na okraj: Vedení ODS asi touto dobou dostává pořádný kartáč od svých regionálních politiků. Ostatně Petr Fiala již rozvíjí mýtické teorie o tom, jak Senát vymyslí způsob, kterým by „někdo“ tu strašnou díru do místních rozpočtů zalepil … Ten „někdo“ je stát. Kdo jiný, že? Skvělé. Takže nejprve spolu s ANO vytvořím problém městům a obcím, abych ho pak zase hodil na stát? Nevinná otázka. Kdo je to ten stát? No to jste, milí přátelé, zase Vy (a já a všichni dohromady) – daňoví poplatníci. Ale Vy a my, daňoví poplatníci, jsme i obce a kraje.

Před tím problémem není kam utéct. Nakonec bude nutné škrtat a škrtat a škrtat, protože jinak se ty peníze nenajdou. Tak kde mohou škrtat obce, města a kraje, které si mají poradit s takovou drobností, jako je 40 miliard? Celkový objem rozpočtů obcí a krajů byl v roce 2019 něco málo přes 600 miliard korun. Letos dostávají (především kvůli krizi) ránu za ránou a realisticky získají o nějakých 50 a možná i přes 50 miliard méně. Což je neuvěřitelně drsný zásah sám o sobě. Příští rok to nebude o moc lepší a zato k tomu přibude ještě mínus 43 miliard na konto daňového balíčku. Kde mohou „šetřit“? Málokdo ví, že většině výdajů kraje a města těžko uniknou, protože fungují jako „průtokový ohřívač vody“. To jsou peníze, které vyplatit musí ze zákona nebo jde o kvazi mandatorní výdaje. Zbývají: krajská a místní zdravotnická zařízení, některé výdaje na školství, sociální služby a příbuzné oblasti, podpora sportu, opravy silnic druhé a třetí třídy, údržba a opravy místních komunikací a chodníků, odpadové hospodářství, městská policie, podpora kultury, knihoven, kinosálů, divadel a kulturních domů, podpora spolkové činnosti, vyžití pro děti a mládež, jako jsou domy dětí a mládeže, kroužky … Tak se, milí spoluobčané, připravme na to, že tady někde budou muset obce a kraje ušetřit těch více než 40 miliard korun. Čili – pokud vzrostou platby za školky, pokud se omezí dovážka jídel seniorům, pokud Vám zruší ordinaci dětské lékařky, zubaře, jednotřídku, knihovnu nebo kulturní dům, pokud místní ochotníci nedostanou peníze na činnost a fotbalisté nové dresy, pokud se neopraví ani metr chodníků, tak sorry jako, ale nestěžujte si Vašemu starostovi nebo hejtmanovi a pošlete dopis pánům Babišovi, Fialovi a Okamurovi. Jsme v naši zemi zvyklí na ne sice bezproblémové, ale rozsáhlé a dobře fungující veřejné služby. Tak právě ty dostaly nyní pořádnou ránu.

Ještě je čas to zachránit, ale pokud budou ANO, ODS a SPD umíněném jako vzteklá děcka, přichází chvíle našim veřejným službám poděkovat a začít se s nimi loučit. Naše země má, přes různé nedostatky, výhodu v tom, že je pro všechny, že silou moci zajišťuje slušné služby všem. Jsme na u vstupních dveří na cestu, kdy se stane zemí jen pro mladé, vzdělané a zdravé. Protože školy, nemoc a stáří budou setsakramentsky drahá věc.

Kateřina Valachová

