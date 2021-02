Valachová (ČSSD): Jenom zvýšení nemocenské nám nepomůže

reklama

Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo,

já bych chtěla podpořit tento návrh, protože jsem přesvědčena o tom, že zvýšení příspěvku k nemocenské za karanténu nebo případnou nemoc v důsledku COVID-19 je správná cesta, samozřejmě nikoliv jediná, ale správná cesta, jak zajistit, abychom byli schopni uvést zemi zpátky do normálu a abychom zajistili bezpečí, v tomto případě zaměstnanců a zaměstnankyň.

Chci ale připomenout, že nejde jenom o to, abychom odstranili trestání za nemoc, které tedy zvláště v dobách pandemie pokládám za absolutně nepřijatelné. I když přisvědčuji svému předřečníkovi, že ano, souvisí to vůbec celkově s přístupem k tomu, jak máme zajištěnou v České republice nemocenskou, řekněme, i mimo pandemii. Ale nechci se vracet k této debatě o obnovení nemocenské od prvního dne, ač si myslím, že tato věc nám právě v boji s pandemií pomáhá, a bylo by to určitě horší, kdyby tomu tak nebylo.

Nicméně současně chci přisvědčit těm předřečníkům - a budu se do určité míry opakovat, nicméně to tady chci znovu zdůraznit na Poslanecké sněmovně - že samozřejmě aby fungovaly věci na tisíc procent a boj s pandemií byl účinný, tak jenom zvýšení nemocenské nám nepomůže. To je otázka důstojnosti v nemoci, otázka toho, aby lidé dodržovali opatření, nebáli se hlásit kontakty. Ale ruku v ruce s tím musí jít testování, bezpečí na pracovištích, zajištění ochranných pomůcek, úprava počtu zaměstnanců na pracovištích. Zkrátka tyto věci musí fungovat ruku v ruce.

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 87% Ano, ale s personálními změnami 4% Ne 6% Je to jedno 3% hlasovalo: 4955 lidí

Chtěla bych trochu povzbudit naše ministry, jak Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí, v tom, abychom po roce pandemie byli na naše provozy, podniky a firmy - protože průmysl se od jara v podstatě nezastavil - trochu přísnější v tomto z hlediska bezpečí zaměstnanců a zaměstnankyň na pracovištích. Můžeme si říkat dobré příklady, jako je Škoda Auto nebo Třinecké železárny. A já jsem samozřejmě na tyto naše podniky hrdá, včetně toho, jak přistupují dneska firemní kultury k ochraně a bezpečnosti práce právě v době pandemie. Děkuji jim za to. Nicméně nelžeme si, poslanci a poslankyně, že takto to funguje ve většině našich provozů, firem, směnných provozů, podniků. Není to tak. Bavíme se o tom při každém prodlužování nouzového stavu. Na nás jako na poslance a poslankyně se obracejí lidé, kteří nám popisují, čemu čelí. Upozorňují nás na to měsíce Českomoravská konfederace odborových svazů, ale také odborové svazy zdravotníků či Česká lékařská komora. Neměli bychom se tvářit, že tyto jejich varovné signály jsou nepravdivé, a nechat se unášet pouze těmi dobrými příklady těch našich poctivých firem, které bezpečnost práce v době pandemie nepodceňují.

Chci vám jenom přečíst komentář stran zaměstnanců, který jsem dostala právě při projednávání tohoto bodu. A byla to reakce na moje předřečníky, kteří právě na takovouto praxi ve fabrikách upozornili. "Situace je ještě horší, a to včetně zastrašování, abychom nechodili na testy. Jen tři až pět dnů doma, než opadnou horečky, a pak hajdy zpátky k pásu či do pokladny supermarketu. Živnostníci krachují a velký průmysl jede dál, jako by se nechumelilo."

Chtěla jsem vám to takto přečíst, protože si myslím, že něco pravdy na tom bude. A je pravda, že týden od týdne slyším o takovýchto praktikách více a více. Proto vás chci, poslanci a poslankyně, vyzvat, abychom kromě zvýšení nemocenské v karanténě tak, jak je nyní projednáváno, a je to správný krok vlády, přistoupili také k tomu, abychom po roce dali jasná pravidla pro bezpečnost na pracovištích v době pandemie a zaměstnancům toto zaručili.

Děkuji vám za pozornost.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Valachová (ČSSD): Je načase vypořádat se s těmi starými hříchy a dluhy Valachová (ČSSD): Všichni se chceme zbavit podstandardních a drahých ubytoven Valachová (ČSSD): Chci upozornit na návrh, aby byly hrazeny náklady internetu Valachová (ČSSD): Dnes začíná druhé pololetí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.