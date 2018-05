Valachová (ČSSD): Lidl vytváří školství drtivou "konkurenci"

Aby si česká veřejnost uměla představit, jak to zatím chodí ve školství s platy. Řetězec Lidl oznámil další zvyšování mezd, všem stávajícím i nastupujícím zaměstnancům vzrostou o 20 procent. Nástupní mzda bude nově v celé České republice s výjimkou Prahy 28 000 Kč (v Praze 29 143 Kč), po dvou letech práce stoupne na 30 286 Kč (v Praze 31 429 Kč). Samozřejmě jsem ráda, že Lidl jde touto cestou a tlačí mzdy nahoru. Ale našemu školství vytváří drtivou "konkurenci". Takové platy mají pedagogové po dlouhých letech praxe a učitelky a dokonce i ředitelky mateřských škol si o nich mohou nechat jen zdát. Ještě se budeme bavit o tom, zda se platy ve školství mají zvýšit až od 1. ledna 2019 nebo se podíváme pravdě do očí a uděláme to od letošního 1. září?

