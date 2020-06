Valachová (ČSSD): Odmítám, že by vláda něco prožrala. Naopak, vláda zachránila pracovní místa

reklama

Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo. Já chci plně naopak podpořit návrh rozpočtu, tak jak ho vláda podpořila. Ty důvody jsou tři. První důvod. Díky vládě a naší rychlé reakci, není nezaměstnáno 350 tis. lidí. 350 tis. lidí nepřišlo o práci, může do své práci chodit, nepřišlo o mzdu, může normálně živit svou rodinu.

700 tis. rodin naopak muselo být postiženo tím, že nyní bere šedesátiprocentní mzdu.

Nicméně ani oni nepřišli o práci. To je dalších takřka 700 tisíc rodin, které mohou normálně "fungovat", živit svoje děti, platit svoje složenky. Tohle byla obrovská věc, kterou jsme museli udělat v návaznosti na koronavirovou krizi, kdy se vypnula ekonomika a díky vládě a podpoře skrze Antivirus máme situaci takovou, že tito lidé nejsou na úřadech práce, tito lidé si udrželi práci a také samozřejmě firmy a naše české společnosti si udržely svoje zaměstnance tak, aby - pokud se stabilizují - mohly pokračovat dál. Takže to je první důvod, co financujeme schodkem a co je rozhodně přínos pro republiku.

Druhá věc, kterou financujeme schodkem, je to, aby se naše firmy nebály investovat, expandovat, aby si udržely zahraniční zakázky, aby mohly úvěrovat, aby u bank využívaly bankovní záruky. To je druhá věc, která je financována schodkem rozpočtu. Takže to také stojí za to.

Co se týká třetí věci, proč podpořím schodek tak, jak je navrhován, tak samozřejmě schodek rozpočtu také umožňuje našim občanům a naší republice udržet úroveň a kvalitu zdravotní péče, sociální péče a také vzdělávání, jak jsou na to lidé zvyklí. Také to schodek financuje. To je třetí důvod, proč podpořím rozpočet.

Zásadně odmítám, že by to byl prodlužní schodek a zásadně odmítám, že vláda něco prožrala. Naopak. Vláda zachránila pracovní místa, zachránila v tuto chvíli lidem životní úroveň a samozřejmě nekončíme. A co se týká hospodářské politiky a návrhu hospodářské politiky, ty představíme.

