Valachová (ČSSD): Ošetřovné, pokud je někdo využívá, tak jsou to velmi často partneři a manželé

Kolegové, jenom skutečně velmi stručně. Tak, co se týká zdravotních sestřiček a sociálních pracovníků, tento návrh má podporující stanovisko právě zdravotních sestřiček a sociálních pracovnic. Musím vás informovat, že se jim vůbec nelíbí, že někdo interpretuje zvýšení ošetřovného ze 70 na 80 % jako něco, co by je motivovalo k tomu, že opustí lůžka v nemocnicích nebo v domovech pro seniory. Prosím, nedělejme tuhle zkratku, většina právě - a jsou to většinou ženy - opravdu stojí u těch lůžek, pečují o naše pacienty, o naše seniory, a naopak ošetřovné, pokud je někdo využívá, tak jsou to velmi často partneři a manželé. Takže to je první věc.

Druhá věc, já jsem také mluvila s řediteli, nebudu jmenovat, ale dám příklad jedné velké nemocnice v Praze, 550 sester u lůžek, aktuální situace u 70procentního ošetřovného - 34. Já si myslím, že je úplně jasné, že toho zdravotní sestřičky nezneužívají, naopak dělají co mohou a musím říct, že i konkrétní data ze strany šéfa České správy sociálního zabezpečení, které jsme si vyžádali jako předkladatele, ukazují, že se jedná v případě zvýšení ošetřovného i na těch 80 % o mnohem menší částky než v minulém roce, a ten důvod je jednoduchý. Už jsem to zmínila v úvodním slově. My v tuto chvíli pomáháme rodičům dětí pouze do 10 let. Pouze do 10 let. Takže myslím si, že rodiče si zaslouží pomoct, věřme v jejich odpovědnost, že slaďují svůj rodinný a pracovní život, využívají střídání na ošetřovném. A uvědomme si, že rodiče školy nezavřeli. A znovu opakuji, školy se otevírají, ošetřovné se bude zvyšovat zpětně, důležité je, a v tom já souhlasím s kolegou Juříčkem, najít nějakou rovnováhu. My jsme se o to snažili, a prosím, dejme jasný signál, že na rodiny s dětmi všichni myslíme, jak poslanci, tak zaměstnavatelé, tak firmy, a chceme rovnováhu.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



