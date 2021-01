Valachová (ČSSD): Pokrytectví ministra Plagy

reklama

Tak toto jsou hříchy Roberta Plagy:

Od prvního ledna platí nová podoba vyhlášky o podpoře dětí se zvláštními potřebami.

Pár dní před jejím zveřejněním ve Sbírce zákonů (31. prosince) a účinností (hnedka 1. ledna) oznámil pan ministr, že odvolal, co slíbil, a že růst tarifních platů pedagogů budou jen čtyři procenta.

A v polovině prosince silou mocí tlačil v Poslanecké sněmovně novelu zákona o pedagogických pracovnících, která není jen špatná, ale i zločinná.

Všechny ty kroky – jakkoliv mohou vypadat, jako každý z trochu jiné oblasti školství – spolu velmi úzce souvisejí.

Novela má „vyřešit“ nedostatek kvalifikovaných pedagogů tím, že do škol vpustí laiky. Aby bylo jasno – nikoliv v tom smyslu, že matematiku by učil laik, co z ní na škole mèl sotva dostatečnou, tak hluboko do padesátých let se (zatím) nevrátíme. Avšak otevírá školy velmi široce lidem, kteří sice mají vystudovaný nějaký obor na vysoké škole, ale pedagogicky jsou naprosto nekvalifikovaní a mohou učit i předmět absolutně vzdálený jejich odbornosti. Jaký je ekonomický smysl tohoto kroku? Větší nabídkou pracovních sil snížit tlak na růst platů. O nic jiného ministrovi nejde.

Možná si to beru až moc osobně, ale celá strategie dostatečně rychlého růstu platů ve školství, kterou se mi za mého nedlouhého působení na ministerstvu podařilo nastartovat, byla založená na opačném ekonomickém přesvědčení – pouze dostatečně vysoké garantované tarifní příjmy (i pro začínající učitele, všude bez ohledu na kraj atd.) přivedou do škol skutečně schopné a kvalitní učitele. Tarif prostě oceňuje náročnost profese. Tak jak je to u lékařů, hasičů, policistů i zdravotních sestřiček. Proč jsou učitelky něco jiného?

Otevřít školství každému a čekat, že se mezi novými zájemci objeví pár ryzích diamantů a přírodních pedagogických talentů, není nic jiného než hanebný experiment na dětech. Což je pro mne osobně postup naprosto nepřijatelný.

Co to má společného s novelou inkluzivní vyhlášky?

Ta již jednou vznikla (v září), ale byla tak zoufale špatná a asociální, že ji ani ministr Plaga neměl odvahu uvést do života. Například brala asistenty dětem na vozíku a s vážnými zdravotními problémy. Po nějakých úpravách ale není o moc lepší. Ač mu školský výbor uložil předložit mu ji k projednání, neučinil tak (jako již tradičně). V podstatě znamená ubrání peněz na všech frontách – pro tělesně postižené, pro děti s poruchami učení od dyslektiků či dysgrafiků až po těžší potíže a tak dále. Zároveň ale ta vyhláška neznamená přesunutí ani jednoho jediného dítěte ze současné školy do školy speciální.

Holá pravda o vyhlášce zní takto: Čau lidi, ředitelé, učitelé. Děti vám ve školách nechám, několik miliard vám vezmu. Financujte si to, jak chcete. Váš ministr Plaga.

A tím jsme u toho růstu – nerůstu tarifů. Proč ten stejný ministr Plaga rozhodl, že v roce 2021 se zvýší platové tarify o 4 procenta a pět procent půjde do netarifních (odměňovacích) složek (i když ještě v srpnu vykřikoval, že naprostá většina zvýšení MUSÍ jít do tarifní složky)? Nu, to ale známe z dob, kdy Petr Fiala jako ministr školství za ODS inkluzi slavně zahájil, ale nedal na podpůrná opatření ani korunu.

Je to vyzkoušené. Pod heslem „Ať ředitelé skutečně ohodnotí ty nejschopnější!!!“ se přidá v tarifech co nejméně, hlavní procenta se dají do nadtarifů. Výsledek: Veřejné mínění má pocit, že učitelé se koupou v penězích. Když se učitelé ozvou, jsou hned překřičeni, že dostávají pořád přidáno. Zároveň v systému vznikne balík peněz, který ale učitelé nikdy neuvidí. Ředitelé občas ušetří něco na odměny, ale peníze se jim ale rozplynou tu na nepedagogické pracovníky škol (ti mimochodem do tarifu nedostali letos ani korunu), na zastupování, na příplatky za vedení, na asistenty atd.

Takže jsme u toho, jak spolu souvisejí novela vyhlášky, porušený slib o růstu tarifů a otevírání škol laikům.

Kritizovala jsem ministra školství Plagu mnohokrát v minulosti. Z pozice vládní poslankyně je to sice divné, ale u některých věcí jsem prostě nemohla být loajální. Popravdě – nebýt angažmá sociální demokracie ve vládě, křičela bych daleko více a častěji. Tentokrát jsem ale přesvědčena, že ministr Plaga překročil všechny akceptovatelné hranice a to, co dělá a co se ještě chystá udělat, je genocida českého veřejného školství. Tváří v tvář dopadům koronaviru a ekonomické krizi je to neodpustitelný hazard s budoucnosti našich dětí.

Vůči těmto krokům a vůči panu ministrovi necítím naprosto žádnou koaliční loajalitu. Naprosto žádnou. Tak, jak on nectí koaliční smlouvu a z programu vlády si dávno udělal trhací kalendář, stejně jako z usnesení sněmovny a školského výboru. Potom jsou dopisy a volání učitelek a učitelů nám poslancům a poslankyním zbytečné (bohužel). O bláznivých krocích ministra se stejně dozvíme jako oni z tiskovky nebo ze sbírky zákonů (s křížkem po funuse).

