Valachová (ČSSD): Praktické maturity řádí - Neuspěl jsem. Veškeré ambice studia se mi zhroutily

Tak to začalo. Praktické maturity řádí od dnešního rána.

Jen několik zpráv z mých sítí:

Tak jsem to nedal... Dostali jsme vyfrézovat vratidlo, jenže já úplně zapomněl, jak se nastavují na fréze posuny a spatne jsem odhadl odměřování, takže mi to nesedělo, mistr se mi snažil poradit, ale nemohl mi vše říct. Nedalo nás to 5, jeden nepochopil výkres, z domova si přinesl trochu jiný, ale to nevěděl až do doby kdy, se výrobky kontrolovaly. Vážně děkuji ministrovi školství za jeho ignoranci. Nechápu, jak se to v naší zemi mohlo stát, nechápu to, celý smysl České republiky, jak je krásná atd jsem zahodil protože dokud u nas budou vládnout s prominutim Idioti, tak tu nikdo nebude chtít zustat. Co by jim to udelalo to posunout.... nic, jenom nekdo nesmí mít velké ego.

A to jsem se na to učil poctivě, ale frézu doma fakt nemám, dokonce jsem se učil i návod na tu frézu, ale to prostě nejde z domova. Bylo vidět, že mistrovi je nás líto.

Neuspěl jsem. Veškeré ambice studia v Polsku se mi zhroutily, neboť do 30.8. zkrátka musíte mít maturitu a opravný termín praktické je až 6.9. Neuspěla ani spolužačka (pouštěli nás po dvou). Učitelovi to bylo líto, ale říkal, že index chybovosti nás nepustí. Takto to Plaga dopracoval.

Tak jsem neuspěl u praktické... Bylo mi řečeno, že nemám dostatek znalostí a že by bylo dobré si to zopakovat v září.

Zítra mě čeká další předmět, doufám, že je pan Plaga spokojen. A nejsem jediny. Zatím to udělali 2 a 4 neprošli.

