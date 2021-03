Valachová (ČSSD): Rok distanční výuky se výrazně podepsal na vzdělání celé jedné generace

reklama

Ať se mnozí učitelé snažili, jak to jenom šlo, prakticky rok distanční výuky se výrazně podepsal na vzdělání celé jedné generace dětí a studentů. Je naší povinností udělat naprosté maximum pro to, abychom těmto dětem umožnili výpadek dohnat a znalosti i praktické dovednosti doplnit.

Proto navrhuji mimořádný balíček opatření pro roky 2021 a 2022, který bude financován státem z vládního rozpočtu částkou zhruba 7,5 miliardy korun. Jde o investici do budoucnosti, o malou splátku toho, co za ten rok dětem dlužíme. Mají právo na to, aby mohly „dohnat“ to, co se v distanční výuce nezvládlo, i na to, abychom jim dorovnali startovací čáru s dětmi v okolních zemích, které měly většinu času běžnou prezenční výuku, protože u nich školy „vypnuté“ nebyly.

Částka 7, 5 mld korun ze státního rozpočtu se zdá být hodně. Jistě, můžeme se k tomu těšit na peníze navíc z Evropy, to ale nestačí. Toto jsou naše peníze. Peníze pro naši investici do budoucnosti, malá splátka toho, co za ten rok dětem dlužíme. Nesmíme čekat na projekty a zda vůbec dopadnou, ale naše děti musí být co nejrychleji na stejné startovací čáře jako žáci v okolních zemích, které školy narozdíl od nás prezenčně na rok „nevypnuly“.

