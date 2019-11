Valachová (ČSSD): Vy blokujete zvýšení rodičovského příspěvku pro mladé rodiny

Opozice si bere jako rukojmí mladé rodiny s dětmi. Zaznělo to tady prostřednictvím předsedajícího z úst Miroslava Kalouska. Bylo by dobré, abyste se poslouchali jako opozice. Citoval nebo odkazoval na moje vyjádření. Proto to rekapituluji. Mladé rodiny s dětmi čekají na zvýšení rodičovského příspěvku.

Z posledních dnů by se zdálo, že zřejmě čekají ještě z doby pravicových vlád, kdy jste jim to zřejmě vy slíbili, prosadili, zajistili jste peníze, zpracovali jste zákon, vaši ministři práce a sociálních věcí to předložili a od té doby mladé rodiny s dětmi čekají až jim to pravicová opozice zařídí. Normálně do toho vpadla naše vláda. Připletla se. Vláda sociální demokracie a hnutí ANO. Dala si to do programu, získala důvěru ve Sněmovně. Naše ministryně práce a sociálních věcí to zpracovala, předložila, získala koaliční dohodu dát do Sněmovny a teď si to my sami blokujeme!

To chcete, aby si mladé rodiny s dětmi myslely? Děláte si srandu? Já vám odpovídám prostřednictvím předsedajícího: Vy blokujete zvýšení rodičovského příspěvku pro mladé rodiny s dětmi! A teď vysvětlím proč.

Je to proto, že rodičovský příspěvek zcela prokazatelně jako téma a jeho zvýšení přinesla sociální demokracie. Je to jeden z důvodů, proč také vznikla tato vláda hnutí ANO a sociální demokracie, která má někdy své výhody, někdy své nevýhody, ale tohle rozhodně výhoda je. Je to výhoda pro mladé rodiny s dětmi. Celou schůzi, nejenom tuto, ale předchozí a předpředchozí, si berete do úst sociální demokracii. Útočíte na soudržnost vládní koalice, která je menšinová. Děláte to opakovaně. Opakovaně si berete do úst sociální demokraty, opakovaně vydíráte a tváříte se, že jsme to my, kdo blokuje rodičovský příspěvek, jeho zvýšení. Nic z toho není pravda. Je to lež.

Co se týká mimořádné schůze, kterou svolala koalice sociální demokracie a hnutí ANO, je tam snad daňový balíček pouze? Od počátku, a vy to víte, je tam daňový balíček a je tam rodičovský příspěvek. Ta schůze má dva body. Vy blokujete to, aby se na rodičovský příspěvek nedostalo.

A teď k tomu, co zmínil předseda sociální demokracie Jan Hamáček, vaším prostřednictvím. A také se to týká sociální demokracie. Občané si vzpomínají, vzpomínají velmi dobře, když naše ministryně práce a sociálních věcí přišla se zvýšením příspěvku, rodičovského příspěvku pro mladé rodiny a chtěla pro všechny, pro všechny zvýšení rodičovského příspěvku, tak si občané a občanky vzpomínají na tu litanii, že zešílela, že rozhazuje peníze, nemá na to peníze, kde na to vezme pro všechny atd. Následovala řada koaličních jednání. My v tuto chvíli máme dohodu se svým koaličním partnerem a také jsme na to zajistili finanční prostředky. Mimo jiné, nikoli pouze, ale mimo jiné skrze daňový balíček.

A najednou vám vadí ta hrůzostrašná představa, že by se sociální demokracie s hnutím ANO na něčem shodla, dokázala prosadit něco pro lidi a dokázala na to najít finanční prostředky a naše ministryně nejenom, že pomáhá mladým rodinám s dětmi, ale je také rozpočtově odpovědná. No, to je skandální. To vás vážně štve. Proto neustále útočíte na to, jakým způsobem projednáváme jako vládní koalice dva zákony. My se snažíme prosadit na mimořádné schůzi. Všichni ví, celá republika ví, že tam jsou tyto dva body a vy to blokujete! (zvýšeným hlasem) Ano, pravicová opozice to blokuje. A protože tady na pultíku se před chvílí prostřednictvím předsedajícího ohrazoval Marek Výborný jako šéf KDU-ČSL, nutno přiznat, že je odlišný přístup Občanské demokratické strany, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů z hlediska přístupu k rodičovskému příspěvku, k jeho zvýšení. To je pravda.

Také prostřednictvím předsedajícího ministryně financí to potvrdí, že pokud tady hovořila Alena Schillerová jako ministryně financí o tzv. nabídce opozice, že to byla skutečně nabídka pouze Občanské demokratické strany a TOP 09, je to tak? (Ministryně Schillerová mimo mikrofon: Ano.) Chci, aby to tady zaznělo, aby to nebylo nefér vůči KDU-ČSL.

Stejně tak Pirátská strana neobstruuje daňový balíček. To, co provádíte v poslední době, zejména tedy Občanská demokratická strana a TOP 09, je obstrukce. Mimo jiné jste se sami přiznali, když jste dostali hysterický záchvat z toho, že ministryně práce se opovážila vyjádřit ke všem pozměňovacím návrhům, které padly směrem ke zvýšení rodičovského příspěvku! (zvýšeným hlasem) Obstrukce! A vy jste to tady řekli! Vy jste to řekli pro Ústavní soud a pro stenozáznam! Čtyřicet pět minut je obstrukce. Obstrukce! Ale nemůžete si vybrat v jednom bodu, že to je obstrukce, a v druhém, že ne! Nemůžete říct, že patnáct příspěvků se odhlásí, proč ne, za pět vteřin, a v druhém, my jsme se přihlásili a chceme mluvit. Nemůžete si vybírat. Takhle to nefunguje.

Takže ano, vy si berete, Občanská demokratická strana a TOP 09, tam je to velmi líto, jako rukojmí mladé rodiny s dětmi a nic nebrání tomu, je poslední, poslední hlasování v daňovém balíčku, poslední hlasování, většina opozice už daňový balíček neobstruuje. Neobstruuje. Přestaňte, prohlasujme daňový balíček, já vím, že s tím nesouhlasíte, víme proč, je to otázka většiny a menšiny, a schvalme rodičovský příspěvek. Můžeme stihnout obé a můžeme to stihnout dnes.

Na závěr se omlouvám za překročení hlukových limitů, zejména směrem k některým kolegyním, protože jsem se nechala unést a možná to bylo nepříjemné zvukově. Děkuji. (Potlesk zleva.)

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



