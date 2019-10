Válek (TOP 09): Co udělá útulek, když obec řekne ne?

Vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Já nesmírně obdivuji vždycky ty poslance, co se orientují v tom zákoně, protože já si vždycky nastuduji ten zákon, pak si nastuduji pozměňováky, a pak zjišťuji, že ty pozměňováky se ještě rozsekají a vůbec nemám představu, když to projde v nějaké variantě, co to bude znamenat.

Já bych tady třeba potřeboval se aspoň půl hodiny poradit o tom, jaké varianty mohou projít, a co to bude finálně znamenat. A pokusím se to velmi stručně vysvětlit na dvou bodech. Tak první je návrh prostřednictvím pana předsedajícího, pana poslance Kováčika, stran vzdělávání veterinářů a principiálně, co bych to byl za lékaře, kdybych nepodporoval vzdělávání, protože atestace a zvyšování kvalifikace jsou důležité. Ale to vzdělávání má být dobrovolné, ale já to v tom zákoně nevidím. Takže bych rád měl jistotu, že opravdu se dá vyhláškou pak napsat, že něco, co je ze zákona, může být dobrovolné.

Já to nevím, a chtěl bych, aby to někdo, kdo to ví, tady jasně řekl. Navíc to vzdělávání, jak tady řekl prostřednictvím pana předsedajícího můj předřečník, které v současné době funguje, tak organizuje komora, a ano, je dobrovolné to vzdělávání. Ovšem toto bude vzdělávání organizovat vysoká škola, což je podle mě zase správně, protože obecně univerzity a lékařské fakulty tedy organizují vzdělávání lékařů a já to vnímám stejně. To vzdělávání má být, tak jak jsem to pochopil na zemědělském výboru, dvoustupňové. To znamená v prvním stupni se budou vzdělávat ti veterináři, řekněme, co se týče, já si to představuji jakoby zvlášť atestace z koňů, zvlášť atestace ze psů, zvlášť atestace z ptáků. A ve druhém stupni se pak budou vzdělávat oborově. To znamená zvlášť atestace z chirurgie, z interny.

A pokud to bude dobrovolné, tak se jenom zvýší kvalifikace těch veterinářů, a tím pádem bude mít možnost ten klient si vybrat, zda půjde k atestovanému nebo neatestovanému. Pokud by ovšem hrozilo riziko, jestli ti veterináři budou muset platit a opravdu si to budou muset dělat a zvýšilo by to náklady třeba zemědělců na to... protože samozřejmě každý si zohlední vzdělání jaksi v těch platbách, které přijímá, tak by to byl problém. Takže k tomuto bodu bych, abych se mohl jaksi seriózně postavit a podpořit něco, co emotivně, a bych řekl, jako lékař, podporuji rozhodně, tak bych potřeboval jasné vyjádření ministerstva, protože ve vyhlášce bude napsáno, že je to dobrovolné, že to není potřeba, a že v podstatě to bude takové jako udělám si nějaký kurz, ale de facto mi to k ničemu nezavazuje ani neopravňuje novému.

Druhá věc, která mně naprosto není jasná - a zase se mně ale třeba líbí, jakoby... Teď se omlouvám, zase to bude v novinách - laikovi, je pozměňovací návrh prostřednictvím pana předsedajícího, paní poslankyně Červíčkové, kde se mně líbí ten vztah obec - spolek. Všechno je to výborné, akorát mně není jasné, jestli si tedy můžu vybrat jakoukoliv obec v České republice, anebo to musí být nějaká konkrétní obec, kde ten spolek bude, třeba v jejím katastru. To znamená já, řekněme, si chci otevřít nějaký ten útulek u nás v Líšni, a protože v Ochozi je starosta za Zelené, a on ty útulky podporuje, tak se domluvím s ním. S ním podepíši tu smlouvu a v Líšni budu mít ten útulek. Tak chtěl bych vědět, jestli je to takhle chápáno, nebo je to chápáno tak, že někde je napsané - já to tam nenašel a bezesporu to někde napsané bude nebo pak ve vyhlášce, což by pan ministr mohl potvrdit, že tedy to musí být ta konkrétní obec v jejím katastru ten útulek je.

A pak by mě tedy zajímalo, co udělá ten útulek, když ta obec řekne, že ne, a já jsem proti. Toto mně úplně také není jasné. A takových nejasností mám víc. A proto se mi velmi, velmi pak obtížně hlasuje o tom zákonu jako o celku, který, a tím končím, považuji za nesmírně, nesmírně dobrý z některých bodů, z nichž je pro mě klíčový ten snaha konečně udělat pořádek v množírnách, v tom, kolik je tady zvířat, jak se s nimi obchoduje, a co se s nimi vlastně děje. To je jeden z těch bodů, který si myslím, že se konečně začíná aspoň částečně řešit.

Tak pokud bych získal odpovědi na svoje otázky, a měl nějaký prostor si pak promýšlet varianty finálního znění, mně by to hrozně pomohlo v tom hlasování.

Děkuji.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Holomčík (Piráti): S povinností čipování je třeba zřídit centrální registr Bendl (ODS): Návrh veterinárního zákona zavádí nový správní poplatek Červíčková (ANO): Zprávy, že by zařízení kromě útulků měla být zakázaná, jsou zcela liché Žák (Svobodní): Povinná registrace fen je presumpcí viny, skuteční tyrani se smějí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV