Válek (TOP 09): Je zbytečné komplikovat lidem život

Děkuji, pane předsedající.

Teď nevím, jestli zase nedostanu, že se ta slova nesmějí říkat, ale moc děkuji prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Kaňkovskému, protože téměř jako Jan Zlatoústý řekl všechno, co bych řekl já. A řeknu jednu věc navíc. Úplně stejně jako klub KDU-ČSL i my podpoříme tuto novelu, protože si myslím, že je užitečná pro pacienty. Máme naprosto stejné výhrady. A mám stejnou prosbu jako pan poslanec Kaňkovský prostřednictvím pana předsedajícího: zjednodušme možnost odhlašování. Čím to bude jednodušší, tím budou lidé radši. Je zbytečné komplikovat lidem život. A pořád, co se týče konopí, naprosto rozumím námitkám, ale nemyslím si, že je to důvod, proč by se měl tady tento zákon nepodpořit. A pevně věřím, že se nám podaří vymyslet způsob, jak definovat standardním způsobem i u konopí účinnou dávku a ty další věci jako u ostatních léků. Myslím si, že to není neřešitelný problém, a doufám, že se to podaří velmi rychle.

A zůstává mi opravdu jedna jediná věc, o které jsem debatoval s dalšími kolegy, a zkusím to znovu vysvětli, opravdu to není spor. Opakovaně všichni z vás, co jste lékaři, těžko se to vysvětluje nelékařům, zažíváte situaci, že máte pacienta, máte nějaké informace od pacienta, a v dokumentaci jsou jiné informace. A prostřednictvím pana předsedajícího, paní poslankyně to jasně řekla a má absolutně pravdu. A vy se snažíte verifikovat, jestli ty informace od pacienta jsou správné, jestli i ty informace, a teď ten termín použiji, ve zdravotnické dokumentaci jsou správné. Snažíte se to verifikovat tím způsobem, že například v popise CT snímku máte litiáza vpravo, pacient má ale koliku vlevo, tak si voláte na rentgen, jestli tedy pacient si jaksi plete strany, nebo rentgenolog, podíváte se na ty snímky, snažíte se prostě dopátrat té pravdy.

Samozřejmě že se to nedá na sto procent nikdy dosáhnout, ale snažíme se tím eliminovat lidskou chybu, lidskou omylnost a prostřednictvím pana předsedajícího pan docent to formuloval tak přesně, že já bych to lépe nedokázal ani ve snu.

A zdravotnický lékový záznam je z mého pohledu další zdravotnická dokumentace. Pokud jako znalec sedím u soudu, a ti z vás, co jsou znalci, tak vždycky se tam posuzuje zdravotnická dokumentace. Ne co řekl pacient, ale co je ve zdravotnické dokumentaci. A já musím dokazovat, když jsem ve zdravotnické dokumentaci měl, že ho bolí pravá noha a je ta pravá noha studená a na té pravé noze jsou vředy, proč jsem mu dělal angioplastiku vlevo. A musím říct, protože tady byl špatně popis atd., a pak tedy, jak to, že byl špatně popis. Prostě musím říct, proč jsem postupoval, jak jsem postupoval v tom případě, k čemu směřuje ten spor.

A znovu opakuji to, co jsem tady několikrát řekl. Já velmi prosím, a nechci kvůli tomu ten zákon shazovat, tak prosím nevnímejte to tak, velmi prosím o jasnou informaci pro zdravotnickou veřejnost, když se lékový záznam stane zdravotnickou dokumentací, jak já jako lékař, když budu mít informaci od pacientky, pacienta, to je jedno, od koho, od toho klienta, informaci: já ty tabletky neberu a v záznamu bude napsáno, že je bere, tak jakým způsobem si mohu tuto informaci ověřit. Mě nic nenapadá. Opravdu jsem se snažil na to přijít. Já nechci teď odpověď. Není to důvod, proč bych hlasoval proti, ale prosím vás, nepodceňme to. Já se nechci dostat do situace, že bude někdo z nás sedět u soudu jako soudní znalec a bude tam doktor, který bude vysvětlovat, proč nepostupoval podle lékového záznamu, a věřil pacientovi, který se zmýlil, a jak si tedy jinak než tím, že se zeptá pacienta, ověřil ve zdravotnické dokumentaci, že ty léky, co jsou v záznamu, nebere. Kdyby mě to napadlo dřív, a velmi se omlouvám, že mě to takhle nenapadlo dřív, tak bych to řekl na zdravotním výboru a asi bychom o tom diskutovali a asi by ministerstvo a právníci atd. přišli s nějakou odpovědí. Já jenom znovu opakuji, nepodceňme to a prosím, ať je toto vyřešeno. Je to nový typ zdravotnické dokumentace, který jsme doposud takto přesně neměli. Tak jenom ať se s ním pracuje jako se zdravotnickou dokumentací a nenastou problémy v terénu.

Mockrát děkuji.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



