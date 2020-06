Válek (TOP 09): Když se zruší skládky, kam se bude vyvážet to, co se nedá spálit nebo recyklovat?

reklama

Já se strašně omlouvám, protože dva dny jsem nemluvil, mám absťák. (Pobavení a smích v sále.) Ale mám dotaz. To je nesmírně zajímavá debata, vůbec tomu nerozumím, ale dělám si poznámky, úžasný.

Mám dva dotazy. Dotaz a poznámku. Ten první dotaz: Když se zruší skládky, kam se bude vyvážet třeba stavební suť, nebo štěrk, nebo tady tyto věci, co se vyváží na skládky, nedají se spálit, nedají se úplně recyklovat, tak jenom jestli... to je nějak promyšlené? To je můj dotaz. Já se teď omlouvám, já nechci nikoho naštvat. A potom tedy taková zlá poznámka. Mně se hrozně líbí to třídění, co je venku. Ale já tedy jsem udělal to, že jsem se podíval, co je vevnitř, jo. Tam tedy je v každém to stejný. To, že by v jednom byl jenom plast, v jednom papír, tak já nevím. Zkuste se schválně podívat do těch, co tam máme vpředu, ty na to třídění, co je tam vevnitř.

To není tak, že je tam něco roztříděné, to je hluboký omyl. Zvenku to tak vypadá, vevnitř je to úplně jiné. Jedna věc je, jak to vypadá zvenku a druhá věc je pak ta realita zevnitř, čímž zdravím dceru, protože máme koše polepené a když hodím do špatného koše, tak to je taková soda, to si nedovedete představit.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Adamec (ODS): Všichni víme, že skládky na komunální odpad budou končit, vědí to i skládkaři Elfmark (Piráti): My máme takové motto, nejlepší odpad je takový, který vůbec nevzniká Neubauer (ČSSD): Musíme zjistit místa pro odkládání veškerého odpadu Praha nesouhlasí s věcným záměrem nového zákona o odpadech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.