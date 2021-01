Válek (TOP 09): Někdo si pěstuje heřmánek, někdo si holt bude pěstovat konopí

reklama

Děkuji, pane předsedající.

Prostřednictvím pana předsedajícího, přátelé, nevím, jestli víte, čemu tleskáte, protože já teď uplatním svoje přednostní právo.

Dobře, ale opravdu budu stručný. Já jsem nesmírně rád a chtěl jsem za to všem, kteří diskutovali k tomu konopí, nesmírně poděkovat. Já si jmenovitě dovolím poděkovat, prostřednictvím pana předsedajícího, Patriku Nacherovi a, prostřednictvím pana předsedajícího, Vojtěchu Adamovi, protože si myslím, byť to byly rozdílné názory, tak oba dva mě zaujaly a musím říct, že mě donutily přemýšlet, hledat si na internetu některé věci, člověk se v té problematice nevyzná. Ten minulý týden pro mě byl trošku depresivní, protože ve svých šedesáti letech jsem měl strach, že budu muset začít trénovat, abych se zapojil do parlamentního oktagonu. To teď nevypadá, teď snad budu jedině muset trénovat, co se týče stand-up comedy, když jsem poslouchal některá ta vystoupení. Já nevím, jestli si uvědomujete, od čeho uběhlo patnáct let, dneska přímo na hodinu od smrti kmotra Mrázka. Ten měl taky složky, taky je používal. Já doufám, že ta praktika se tady nebude nějak tak moc často objevovat, podobně jako oktagon. Já bych tím chtěl říct: vraťme se ke konopí, meritum věci je velmi jednoduché. Mnozí z vás to tady říkali. Já si stále nejsem úplně jistý, jak budu hlasovat, ale faktem je, že problematika léčebného konopí je velmi závažná problematika. Týká se obou dvou těch směrů, o kterých jste tady mluvili. Já jsem velmi rád, že všichni z vás, co jste vystupovali bez výjimky z jakékoliv strany, a teď si dovolím, prostřednictvím pana předsedajícího, včetně pana místopředsedy Okamury, jste jasně odlišili léčebné konopí od nadužívání, zneužívání, nebo jakéhokoliv používání drog, a to je správně. A teď hledejme cestu k tomu, jak toto léčebné konopí dostat k těm, kteří ho potřebují, jestli jedna z těchto cest je umožnit jim ho pěstovat. No tak, někdo si pěstuje heřmánek, někdo si doma pěstuje jiné léčivé byliny, tak holt si někdo bude pěstovat konopí. Já si nejsem jistý, jestli je to správně, nebo špatně, já to nevím. Rád bych měl prostor to diskutovat, proto mně nepřijde úplně špatné pustit ten zákon dál, ale rozumím těm, kteří mají jasno a budou proti němu hlasovat, ani to mě neuráží, koneckonců odhlasovali jsme už jednu variantu, kterou budeme diskutovat. Ale myslím si, že ta problematika je opravdu, opravdu nesmírně závažná a abych si dovolil takové malé odlehčení nakonec, doufám, že nikoho neurazím, kdyby konopí byla potravina, máme další potravinu, která by mohla naplnit tu kvótu 55 %, kdybychom to pustili na ty zahrádky. Děkuji.

