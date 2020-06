Válek (TOP 09): Není jasné, kdy, jak a jestli vůbec dostanou kompenzace některá privátní zařízení

reklama

Děkuji, pane předsedající.

Moje důvěra v to, že by se tady člověk měl chovat principiálně slušně, korektně a ku prospěchu občanů, byla včera hodně nahlodána. Říkal jsem si, že budu muset použít to, co mně vadí, na hrubý pytel hrubá záplata, po některých vystoupeních a bohužel i řízení předsedajícího. Dneska v prvním hlasování, kdy jsem jaksi nepochopil, proč nechceme obecnou diskusi, tak moje víra v to, že slušnost a snaha chovat se aspoň trochu korektně je v pořádku, byla téměř zabita. Nicméně jsem si nakonec řekl, že se nenechám vmanipulovat do toho, abych se choval jinak, než jsem zvyklý a než se tady tři roky chovat snažím. Proto jsem i v případě zákona, byť k úhradové vyhlášce mám hluboké výhrady, protože pořád věřím, že Ministerstvo zdravotnictví je Ministerstvo zdravotnictví, které chce, aby zdravotnictví fungovalo a aby pacienti dostali kvalitní péči, přesvědčil klub, abychom hlasovali pro s obrovskými obavami, že finální text úhradové vyhlášky nebude dostatečně kvalitní.

A zkusím zdůraznit některé své obavy. Prostřednictvím pana předsedajícího, pane ministře, udělal jsem něco, co dělám málokdy, já vám teď velmi věřím a budu nešťastný a velmi, velmi zklamaný, pokud důvěra nebude naplněna. Ale fakt teď jsem dal hrozně moc na to, že vám věřím a že opravdu chcete, aby zdravotnictví fungovalo. Protože ve chvíli, kdy je zákon schválen a poběží úhradová vyhláška a bude nad ní debata, my už s tím nic nenaděláme. A já zkusím na několika bodech velmi stručně říct, v čem mám problém.

První problém je, že sice jsou kompenzace mezd, ale nikde, podobně jako u těch mýtických 120 000 pro záchranáře, není uvedeno, jestli je to včetně odvodů, a to včetně odvodů u zaměstnavatelů a jak pak dostanou peníze, když to navýší jaksi, řekněme, plat, který dostanou během dovolené. My, kteří se nějakým způsobem pohybujeme ve sféře, kde jsou zaměstnanecké vztahy, tak víme, že 120 000 a 120 000 není totéž. Protože ze 120 000 taky může být finálně na výplatnici třeba 50. Totéž se týká těch mezd, které jsou tady. To, co jsem říkal na zdravotním výboru, vypadly některé segmenty. Opravdu jsem nikde v úhradové vyhlášce nenašel, a říkám to na mikrofon, co pracoviště MR, co pracoviště CT, a jmenuji tato dvě jako radiolog, která jsou privátní a která jsou hrazena výkonově a která měsíc, dva měsíce opravdu nefungovala, jakým způsobem dostanou, jestli vůbec mohou počítat s tím, že ty dva měsíce budou mít nějakým způsobem kompenzované. To nejde v zálohách, to nejde v paušálních platbách, to se musí nějak objevit v úhradové vyhlášce.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nebudu se pouštět do hlubokých rozvah, zda produkční limit snížený na 81 %, který byl třeba ve fakultní nemocnici snížen, je 81 % při splnění limitu na nárok s plnou výší paušálu téměř 12 % navíc oproti referenčnímu období 2018, je to, co se dá kompenzovat tak, jak je vyhláška definována. Ale zmíním se zase o konkrétní věci. Je hrozně těžké jednou sumou definovat, jak mají být kompenzované vícenáklady spojené se stany, kde docházelo k vytírání. Pokud si vezmu Fakultní nemocnici Brno, průměrné náklady se měsíčně pohybovaly kolem 400 000. Já nevím, jak to bylo v jiných nemocnicích, ale tentokrát více než jindy je třeba zohlednit individuální rozdíly mezi zdravotnickými zařízeními - poskytovateli. Já jsem si plně vědom, že konstrukt úhradové vyhlášky takto není postaven a jsem si vědom, že je to nelehká práce, kterou musí ministerstvo koordinovat, nelehká práce diskuse mezi poskytovateli na jedné straně a pojišťovnami na druhé, ale jsem si vědom, že jiná možnost není.

Proto si dovolím závěrem poprosit a požádat. Pane ministře, já jsem opravdu hlasoval pro tento zákon a budu pro něj hlasovat z toho důvodu, že doufám, že vám jde o zdravotnictví a o české pacienty a že úhradová vyhláška tentokrát zohlední všechny požadavky, které jdou zohlednit a bude zohledněn i individuální rozdíl. Děkuji.

Psali jsme: Válek (TOP 09): Norci se nepěstují, norci se chovají Válek (TOP 09): V Brně taky máme koloběžky a taky se tam občas válejí Válek (TOP 09): Zřízení center komplexní péče o děti s neurovývojovými vadami Válek (TOP 09): Zdravotnickému personálu patří obrovské poděkování

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.