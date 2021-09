Válek (TOP 09): Nikdo vlastně netuší, která opatření v současné době skutečně platí

reklama

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že tady byla otevřena otázka pandemického zákona, pandemického stavu a zase tématu covid, tak bych si dovolil navrhnout na pátek buď na zahájení schůze, nebo variantně v 9, v 10, nebo v 11 hodin bod Zpráva ministra zdravotnictví o současné situaci stran covidu. Důvody jsou několikeré.

První důvod je, že se domnívám, že v této místnosti možná s výjimkou pana ministra vlastně nikdo netuší, která z těch opatření v současné době skutečně platí a nejsou soudem zrušena, tak přehled těch opatření, a jestli tedy je nějaká naděje, že je soud nezruší, by byl určitě užitečný.

Druhý důvod je to, že ministr zdravotnictví opakovaně říká, že má tři varianty řešení situace po ukončení očkování dětí ve školách a že nás bude informovat poté, co to očkování bude vyhodnoceno. A určitě by zajímalo nejenom vás, ale určitě i všechny posluchače, kolik dětí ve skutečnosti bylo PCR pozitivních, nejenom mělo antigenní test, samotestovací test pozitivní, a jaké z toho tedy budou ty výstupy, jaké budou varianty, eventuálně jak se na podzim ty tři varianty, o kterých Ministerstvo zdravotnictví mluvilo, jaké ty tři varianty budou.

Třetí důvod je zcela praktický. V současné době dochází k tomu, že pokud má učitelka ve škole pozitivní PCR test, odchází celá třída, dokonce několik tříd, pokud učila ve více třídách, do karantény. Není úplně nastaveno, jak by pak dál měla probíhat ta výuka. Navíc i přístup hygien podle mých informací a podle toho, co dostávám z různých škol do mailu, je rozdílný. V některých krajích jde do karantény celá třída, v jiných krajích jenom půlka třídy, v některých krajích jenom část žáků. Není k tomu prostě jednotný přístup.

A s tím souvisí čtvrtá věc. My se tady celou dobu bavíme o 75 % naočkovaných občanů. Tím pádem by mě zajímalo, jestli když tedy bude 75 % naočkovaných občanů, jestli všechna tato opatření v té chvíli padnou, protože to vypadá jako taková mantra, jako taková meta, resp. jak to bude dál, pokud se objeví covid pozitivní řekněme učitel nebo žák ve třídě v listopadu, v prosinci, v lednu, v únoru, jestli stále bude chodit celá třída do karantény, a pokud ano, jaký je plán, resp. představa Ministerstva zdravotnictví, že by to skončilo.

Protože pokud budeme čekat na to, až skončí pandemie, tak tady bych si dovolil prostřednictvím pana předsedajícího opravit pana poslance Okamuru, tak pandemie skončí tehdy, až WHO vyhlásí konec pandemie. Takhle už WHO několikrát vyhlásila začátek pandemie, jistě si vzpomenou odborníci, kteří jsou v našich řadách, například bývalí diplomaté, že to bylo v době SARSu tímto způsobem, dokonce znáte i jistě ta pravidla, určitě je ti, co jsou diplomaté, znají lépe než já. Takhle to bylo v případě MERSu a některých dalších infekcí. Pandemii nevyhlašuje stát, pandemii vyhlašuje WHO. Jsou pro to poměrně přesná pravidla a jsou naprosto jasně daná. To znamená, pokud všechna ta opatření budou platit po tu dobu, co bude pandemie, tedy po tu dobu, než WHO pandemii ukončí, tak je to velmi nepříznivá a velmi špatná zpráva pro občany České republiky.

A i to by bylo důležité, aby ministr zdravotnictví tu představu nějakým způsobem zvlášť vzhledem k tomu, že teď několik týdnů, ne-li měsíců bude období, kdy se Sněmovna nebude scházet, nebo týdnů, tak aby tuto informaci pan ministr měl možnost sdělit občanům i poslancům, abychom mohli eventuálně nějak reagovat. Proto navrhuji tedy ještě jednou zařazení nového bodu buď na pátek jako první bod, nebo na devátou hodinu, na desátou, nebo na jedenáctou - Zpráva ministra zdravotnictví o této situaci a o těchto věcech, na které jsem se ptal.

Děkuji.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



