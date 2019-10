Válek (TOP 09): Nulová tolerance nic neřeší

Ti, co po něj hlasovali, jedním dechem také říkali, že přece nikdo nečeká, že se budou dodržovat. Ale s alkoholismem bojovat musíme a toto je ta správná cesta.

Pokud jedete na kole, nesmíte si dát jedno pivo nebo třeba ochutnat burčák. Porušujete tento zákon. Zdůvodnění ministra zdravotnictví bylo, že opilí cyklisté způsobují stále více závažných nehod. A nulová tolerance je cesta, jak tomu zabránit.

Podle mého názoru pro zákon, který nejen, že nikdo nedodržuje, ale nelze jeho dodržování ani kontrolovat, může hlasovat jen populista, hlupák nebo alibista. Stát by měl vydávat pro občany co nejméně regulací a zákonů. Tyto regulace a zákony by měly být co nejvíce srozumitelné a stát by měl od začátku trvat důsledně na jejich dodržování. Je snad obecně známým faktem, že pokud začne platit nějaké pravidlo, tak po krátké přechodné době musí být důsledně kontrolované, zda se dodržuje. Všichni si tak zvyknou, že prostě platí a uhnout nejde.

Tady ale jedním dechem od hlasujících zaznívá, že když si dá někdo jedno pivo na cyklostezce nebo na lodi, nikdo mu hlavu neutrhne. Tak že ten zákon přece není myšlen. Pokud není nulová tolerance, myšlena jako nulová, pak tomu nerozumím vůbec.

A jak to pomůže snížit množství opilých cyklistů a řidičů (a taky chodců?), kteří se podílí na nehodách? To, že na urgentních příjmech nemocnic přibývá opilců je fakt. Tak pak ať si třeba platí za zdravotní péči, pokud se úraz stal pod vlivem alkoholu ze svého a taky všem, kteří byli účastníky nehody. Pokud je účastník nehody pod vlivem alkoholu, pak ať je podstatně přísněji potrestán. Nebo dokonce jako extrém - pokud je účastník nehody pod vlivem alkoholu, ať je vždy jako viník určen on. Či pokud někdo pod vlivem alkoholu dělá přestupek, tak ať je trest vždy o řád vyšší. A tak bych v těchto extrémech mohl pokračovat.

To vše platí, pokud je cílem potírat opilost, opilce a všechny, kteří cokoliv spáchají a přitom byli pod vlivem alkoholu. Policie pak musí dostat jasné zadání, že toto je cíl a priorita.

Údajně je toto cílem nulové tolerance. Není. Nulová tolerance je Hujerský zákon alibistů, kteří by se sami dostali do potíží, pokud by policie jeho dodržování vyžadovala.

VLASTIMIL VÁLEK (TOP 09), POSLANEC, KRAJSKÝ PŘEDSEDA TOP 09 JMK

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



autor: PV