Válková (ANO): Novela trestního zákoníku zrychlí a zlevní trestní řízení

Milé kolegyně, milí kolegové,

tento návrh novely trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o právní odpovědnosti, o trestně právní odpovědnosti, trestní odpovědnosti právnických osob, byl připraven v úzké součinnosti s Nejvyšším soudem, s Nejvyšším státním zastupitelstvím, byl konzultován a finální návrh upraven po konzultaci s Českou advokátní komorou. Když se podíváte na podpisy, tak si myslím, že pokrývají úctyhodnou část našeho politického spektra. Není to jenom ANO, ČSSD a KSČM, je to i TOP 09, KDU-ČSL a samozřejmě můj spolupředkladatel pan poslanec Marek Benda za ODS. Čili ta potřeba novelizovat ve směrech, které hned představím, trestní předpisy je velká a uvědomujeme si ji.

O co tady vlastně jde? Jde tedy jak o změny v oblasti trestního práva hmotného, tak nutně o trestní právo procesní, které tyto změny uvádí potom do aplikační praxe nebo umožňuje, aby se aplikovaly, ale nejde jenom o tyto související procesní změny, ale jde i o nové možnosti, jak zefektivnit, zrychlit, zlevnit trestní řízení.

První velká změna se týká redefinování jednotlivých hranic škody, kdy škoda byla stanovena před více než 17 lety, čímž se samozřejmě vzdálila ekonomické realitě a ve své fakticitě vlastně vede ke zvýšení kriminalizace. Týká se to nejen -

Čili týká se to těch hranic, tzn. nejenom té dolní hranice, kde se navrhuje zvýšit hranici, která odlišuje přestupky, tzn. řešené správními předpisy, od trestných činů, řešenými trestními předpisy, ale i těch nejvyšších, za které jako za zvlášť závažné zločiny hrozí vysoké tresty nepodmíněné, tzn. vězení, kdy ani nemůže ten soudce prakticky jít pod tu sazbu a umožnit nějaký alternativní trest. Týká se to tedy oblasti majetkové hospodářské trestné činnosti. U té nejvyšší sazby samozřejmě já jsem původně měla návrh, který by to skutečně revolučním způsobem zvýšil a přiblížil ekonomické realitě. Současná hranice je, že se musí dosáhnout nejméně 5 mil. Po dohodě s Nejvyšším státním zastupitelstvím nakonec jsme přistoupili jako předkladatelé na 10 mil., původně se vážně diskutovala hranice 20 mil. To by bylo 20 mil. a výše, to jsou ty nejvyšší tresty, zvlášť závažná trestná činnost. Víme, že v současné době zejména v oblasti hospodářské trestné činnosti jsou miliardové škody. Takže ta současná 5mil. hranice je úplně směšná samozřejmě, vůbec neodpovídá. Takže to je první oblast, ta redefinice jednotlivých hranic škod, která vlastně rozlišuje u té dolní hranice mezi přestupky a trestnými činy a u těch vyšších hranic potom rozlišuje mezi zločiny a zvlášť závažnými zločiny, se všemi docela drsnými důsledky s tím souvisejícími, takže nejde v tomto směru o změnu, která by byla opravdu jenom řekněme estetická. Jde o zásadní obsahovou změnu, která přizpůsobuje tuto oblast současné ekonomické realitě, kdy před 17 lety počínajíc minimální měsíční mzdou přes sociální dávky, přes prakticky všechno, průměrnou mzdu, bylo úplně někde jinde, než je v současné době, a přitom platí ty hranice, které v současné době jsou nastavené na hrozně nízké částky. Takže fakticky to vede ke kriminalizaci, která neodpovídá současné ekonomické realitě. To je první věc.

Pak druhá, která vás asi tak nezaujme, je trestně podstatná, čili to je oblast trestně procesní, nicméně pro ty, kteří by jakýmkoli způsobem přišli do kontaktu s trestní justicí, ať už jako svědci, poškození nebo nedej Bože jako obvinění, obžalovaní příp. odsouzení, tak si myslím, že by ocenili, kdyby měli možnost hlavně v počátečních fázích trestního procesu buď prohlásit vinu resp. jako svědek být přítomen tomu, že obviněný prohlásil vinu a tím urychlil to trestní řízení, takže bude méně nákladné časově, finančně, a nebo sjednat dohodu o vině a trestu a nebo v podstatě obojí. Takže v tomto smyslu si myslím, že jde o významnou procesní změnu, která nám zrychlí a zlevní trestní řízení. A to myslím, že opravdu uvítají všichni, nejenom soudci a státní zástupci, ale i ti aktéři, účastníci trestního řízení, o kterých jsem právě hovořila. A i proto je tak velká shoda politických stran na této novele.

A konečně jsou to další věci, které se týkají částečně takové drobné úpravy podmíněného institutu, podmíněného propuštění a také odstranění určité tvrdosti zákona v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob, problematika zahlazení toho odsouzení, kde si myslíme, že není na místě, když už bude potrestána ta právnická osoba, tak aby se ještě čekalo pět let na to, kdy bude mít tzv. čistý rejstřík. To jsou drobnější změny. Ale ty dvě podstatné, redefinice těch jednotlivých hranic škod § 138 trestního zákoníku, kdybyste si to chtěli ještě nastudovat v klidu svých pracoven, a to druhé - prohlášení viny a sjednání dohody o vině a trestu, jsem vám, doufám, představila a samozřejmě jsem k dispozici pro případné další dotazy.

Děkuji, pane místopředsedo.

